Le Xiaomi 13 Pro avec le Snapdragon 8 Gen 2 et d’autres spécifications haut de gamme dévoilées

On s’attend également à ce qu’il dispose d’une batterie de 4 800 mAh avec un support de charge rapide de 120 W. De plus, la puce Surge P2 apportera également son aide pour une meilleure gestion de l’énergie. Le Xiaomi 13 Pro devrait fonctionner sous Android 13 basé sur MUI 14, qui pourrait faire ses débuts le même jour.

En ce qui concerne les caméras, vous pouvez vous attendre à une configuration analogue à celle du Xiaomi 12 S Pro. Brar fait allusion à une caméra principale de 50 mégapixels avec un capteur Sony IMX989, un objectif ultra-large de 50 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels. La caméra frontale pourrait être de 32 mégapixels. Ceux-ci seront soutenus par la puce dédiée Surge C2 pour un meilleur traitement des images et un peu de science des couleurs Leica dans le cadre du récent partenariat Xiaomi-Leica. Pour rappel, le Xiaomi 12 S Pro est également équipé de caméras soutenues par Leica.

Le smartphone serait également capable de prendre en charge jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne . Un écran Samsung E6 AMOLED 2K de 6,7 pouces prenant en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz semble également faire partie de l’ensemble. La taille de l’écran est analogue à celle de l’écran du Xiaomi 12 Pro.

Xiaomi devrait maintenant présenter son nouveau smartphone phare, qui s’appellera très probablement le Xiaomi 13 Pro. Comme nous en avons l’habitude, le Xiaomi 13 Pro devrait être lancé d’ici décembre et être livré avec des spécifications de qualité supérieure . Les rumeurs ont commencé à arriver et nous avons maintenant un aperçu de sa fiche technique complète, qui laisse entendre l’inclusion du prochain chipset Snapdragon 8 Gen 2 .