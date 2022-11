Les ventes de tablettes ont diminué pour le 5e trimestre consécutif

Lorsque Apple a récemment publié ses résultats du quatrième trimestre fiscal, elle a noté que les ventes d’iPad avaient diminué de 13,06 % en glissement annuel au cours du trimestre qui s’est déroulé de juillet à fin septembre. Pour l’année fiscale 2022, la tablette d’Apple a généré 8% de ventes en moins sur une base annuelle. Il semble que le marché a perdu de son éclat, le coup de fouet donné à l’industrie des tablettes par la pandémie s’étant dissipé.

Au plus fort de la pandémie, les enfants suivaient des cours à distance et les adultes travaillaient depuis leur domicile. Les tablettes étaient utilisées à la fois pour le travail et pour les loisirs. Pendant la journée, votre tablette de base pouvait gérer le streaming vidéo d’une salle de classe ou d’une salle de réunion. Et lorsque l’école ou le travail était terminé pour la journée, le même appareil permettait de se divertir avec des jeux, des films et d’autres divertissements disponibles par des applications installées.

Et même si les cas de COVID remontent de temps en temps, les enfants vont maintenant physiquement en classe et les parents sont de retour au bureau. Ainsi, la demande de tablettes est en baisse. De combien ? Eh bien, le cabinet d’analyse Canalys a signalé que le marché des tablettes vient de connaître son cinquième trimestre consécutif de baisse des livraisons d’une année sur l’autre. Pour le troisième trimestre de cette année, ces livraisons ont diminué de 6 % sur une base annuelle, ce qui est mieux que la baisse annuelle de 11 % observée au cours du deuxième trimestre.

Les livraisons restent néanmoins supérieures aux niveaux avant la pandémie, puisque 35,3 millions d’unités ont été livrées au cours du troisième trimestre. Sans surprise, Apple est resté en tête puisqu’il a expédié 14,4 millions d’iPad de juillet à septembre. Ce chiffre est en baisse de 5,6 % par rapport au troisième trimestre de l’année dernière. À cause de la faiblesse du marché global des tablettes, malgré la baisse des expéditions, Apple a augmenté sa part de marché de 40,5 % à 40,7 %. Apple vient de lancer son nouveau modèle de base, l’iPad de 10e génération, ainsi que ses nouveaux iPad Pro de 11 et 12,9 pouces.

Apple et le reste du monde

Samsung est loin derrière Apple. Après une baisse de 8,3 % des livraisons de tablettes au troisième trimestre en glissement annuel, l’entreprise a livré 6,6 millions de tablettes au cours du trimestre, la part de marché de Samsung passant de 19,1 % à 18,7 %. Amazon est troisième après un trimestre solide qui a vu ses livraisons de tablettes augmenter de 17,9 % sur une base annuelle. La société a expédié 3,2 millions de tablettes au cours des trois mois, la part de marché d’Amazon passant à 9,1 % du marché mondial des tablettes, contre 7,2 % l’année précédente.

Lenovo a expédié 2,7 millions de tablettes au cours du troisième trimestre, soit une baisse considérable de 36,6 % par rapport au troisième trimestre de l’année dernière. La part de l’entreprise dans le marché mondial des tablettes est passée de 11,4 % à 7,7 %. Huawei occupe la cinquième place au troisième trimestre. Le fabricant chinois en difficulté a vu ses livraisons de tablettes pour les trois mois s’effondrer de 41,1 % sur une base annuelle, pour atteindre 1,5 million d’unités. La part de marché mondiale de l’entreprise s’établit ainsi à 4,2 %.

La catégorie “Autres”, qui comprend un méli-mélo d’autres noms, a vu les livraisons de tablettes au troisième trimestre augmenter de 21,6 % à l’échelle mondiale pour atteindre 6,9 millions de tablettes. Ce conglomérat de fabricants de tablettes représente une part de 19,7 % du marché mondial des tablettes au troisième trimestre.

Un avenir prometteur

Malgré la faiblesse actuelle du secteur, l’avenir semble prometteur pour le marché des tablettes.

Himani Mukka, analyste chez Canalys, a déclaré : “Le besoin réduit de tablettes dans le monde post-pandémie a été exacerbé par une pression macroéconomique accrue sur les dépenses de consommation. L’éducation en personne ayant largement repris et les gens passant moins de temps à l’intérieur et sur des appareils, les dépenses pour rafraîchir ou mettre à niveau les tablettes sont en chute libre, car les budgets des ménages sont réduits. Mais l’activité promotionnelle des vendeurs et des revendeurs, notamment les offres de rentrée scolaire, ainsi que la hausse des déploiements dans le secteur commercial, ont contribué à maintenir les volumes d’expédition à un niveau plus élevé qu’avant la pandémie“.

Mukka ajoute que “Même s’il est peu probable que le marché des tablettes atteigne à nouveau les sommets qu’il a connus en 2020 et 2021, la trajectoire est plus positive que ce qui avait été prévu il y a quelques années, et les fournisseurs signalent qu’ils continuent de se concentrer sur la catégorie“.