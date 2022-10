Apple explique pourquoi iMessage pour Android n’existe pas

Si WhatsApp est actuellement la plateforme de messagerie numéro un dans le monde, les utilisateurs disposent de toutes sortes d’alternatives, dont iMessage, l’offre native de l’iPhone.

D’un autre côté, le principal défaut d’iMessage est qu’il est limité à l’écosystème Apple, car le géant technologique de Cupertino n’a jamais publié de version Android de l’application. Et inutile de dire que l’entreprise ne semble pas intéressée à le faire de toute façon.

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi iMessage sur Android n’arrivera jamais, car beaucoup de gens pensent qu’Apple l’utilise pour inciter les potentiels clients à acheter un iPhone.

Lors d’un entretien avec Joanna Stern du Wall Street Journal en début de semaine, Craig Federighi, d’Apple, a fourni un aperçu de la principale raison pour laquelle iMessage n’est pas disponible sur Android.

Apple’s Craig Federighi and Greg Joswiak (@gregjoz) join @JoannaStern at #WSJTechLive to discuss products, privacy and power at the tech giant https://t.co/fNo2JGwMB4 https://t.co/aGrTlZrUo4 — The Wall Street Journal (@WSJ) October 26, 2022

Selon Craig Federighi, le fait d’apporter iMessage sur Android rendrait plus difficile pour la société d’innover sur ce front. « Si nous voulons entrer sur un marché et construire une application, nous devons y être présents d’une manière qui fera la différence. Nous devons être en mesure d’offrir une expérience exceptionnelle à un grand nombre de clients. Cela a un réel coût. Et ma crainte était que nous ne soyons pas en mesure de le faire », dit-il. « Si nous nous étions contentés de livrer une application qui n’aurait pas atteint une masse critique sur d’autres plateformes, cela nous aurait empêchés d’innover de toutes les manières possibles dans les messages pour nos clients, et cela n’aurait pas donné grand-chose d’autre. Et donc, nous avons juste pensé, choisissez où vous pouvez faire une différence », poursuit-il.

Aucune autre information n’a été partagée sur les plans à long terme concernant iMessage, mais il est probablement sûr de supposer qu’une version Android est hors de question pour le moment.