Twitter va facturer 20 dollars par mois pour la vérification de compte

Selon le rapport le plus récent, Twitter a l’intention de commencer à facturer la vérification « par mois ». En outre, la rumeur veut que Elon Musk licencie les employés qui ne respectent pas les délais de livraison de la fonctionnalité.

Twitter et Musk ont officiellement conclu l’accord de rachat de l’entreprise par le milliardaire pour 54,20 dollars par action, soit environ 44 milliards de dollars, jeudi soir, et auraient licencié le PDG et le directeur financier.

The whole verification process is being revamped right now —Elon Musk (@elonmusk) October 30, 2022

Selon des personnes au fait de la situation et des correspondances internes obtenues par The Verge, la directive vise à convertir Twitter Blue, l’abonnement optionnel de l’entreprise à 4,99 dollars par mois qui permet de bénéficier de fonctionnalités supplémentaires, en un abonnement plus cher qui vérifie également les utilisateurs.

« Twitter Blue » pourrait coûter 19,99 dollars par mois. Les utilisateurs vérifiés auront 90 jours, dans le cadre du plan actuel, pour s’abonner ou finir par perdre leur marque de coche bleue. Dimanche, les employés travaillant sur le projet ont été informés qu’ils devaient lancer la nouvelle fonctionnalité avant le 7 novembre, sous peine d’être licenciés.

Twitter Blue, qui permet aux utilisateurs de parcourir les articles sans publicité de certains éditeurs et de modifier le symbole de l’écran d’accueil de l’application, a été lancé il y a près d’un an. Après ses débuts publics, les revenus de Twitter provenaient principalement de la publicité. Musk souhaite que les abonnements représentent 50 % des revenus de l’entreprise.

Elon Musk commence les grandes manœuvres

Dans les mois qui ont précédé son rachat, Musk a déclaré qu’il voulait modifier la façon dont Twitter valide les comptes et gère les bots. Casey Newton, de Platformer, a été le premier à révéler les potentiels frais de vérification de Twitter.

Il y a trois jours, Musk, qui est devenu le « Chief Twit », a modifié la page d’accueil de Twitter pour les utilisateurs déconnectés. Il propose également des licenciements massifs de cadres moyens et d’ingénieurs qui n’ont pas contribué à la base de code, en collaboration avec les ingénieurs de Tesla qu’il a recrutés comme conseillers chez Twitter. Les responsables établissent des listes du personnel à licencier cette semaine. Depuis que Musk a pris les rênes jeudi soir, ses chefs de projet ont travaillé tard et pendant le week-end.