La première photo prise par le Samsung Galaxy S23 Ultra a peut-être fuité

Nous nous attendons à voir la série Galaxy S23 faire une apparition vers le mois de février, apportant avec lui un grand nombre d’améliorations de la caméra — améliorations qui sont montrées dans ce qui pourrait être la première image capturée par le Galaxy S23 Ultra que nous avons vu.

Cette photo provient du célèbre informateur Ice Universe sur le réseau social chinois Weibo et relayée par Galaxy Club. Il est difficile de dire ce qu’elle représente, mais ce que nous savons, c’est qu’elle a été prise avec un grossissement de 16x, puis recadrée.

La photo prise avec un capteur de 200 mégapixels (qui devrait apparaître dans le Galaxy S23 Ultra) est comparée à une photo prise avec un capteur de 108 mégapixels (qui, comme nous le savons, équipe le Galaxy S22 Ultra) — et vous pouvez clairement voir à quel point la version 200 mégapixels est plus nette.

Ces résultats doivent être pris en compte dans le contexte de certains tweets que nous avons vus ces derniers jours de la part d’Ice Universe, qui détaillaient les améliorations apportées aux prises de vue en basse lumière et les capacités accrues de téléobjectif censées être disponibles sur le téléphone Galaxy S23 Ultra l’année prochaine.

Si l’on ajoute cette image, il est probable que l’informateur a réussi à mettre la main sur un prototype, ou du moins qu’il parle à quelqu’un qui l’a fait. Le verdict est que c’est « la plus grande amélioration du flagship phare de Samsung en cinq ans » — en termes de capacités de caméra, en tout cas. Cependant, il se peut que nous n’obtenions pas une mise à niveau aussi prometteuse sur les smartphones Galaxy S23 standard et Galaxy S23+. D’après ce que nous avons entendu jusqu’à présent, les caméras arrière de ces smartphones sont susceptibles de correspondre étroitement à celles des modèles actuels.

Une bien meilleure caméra

Sur la base de cet aperçu, certes très limité, des capacités de la caméra du Galaxy S23 Ultra, il semblerait qu’il va aller au-delà de ce que le Galaxy S22 Ultra peut faire — et le smartphone actuel est déjà très impressionnant en ce qui concerne les images et les vidéos qu’il peut capturer.

Si, comme le veut la rumeur, le Galaxy S23 Ultra passe à un capteur de caméra principale de 200 mégapixels, il faut s’en réjouir. Bien évidemment, et comme toujours, le nombre de mégapixels est loin d’être le seul facteur à prendre en compte pour évaluer la qualité de l’appareil photo d’un smartphone. La taille de ces pixels — la quantité de lumière qu’ils peuvent laisser passer — est également cruciale, tout comme le traitement IA appliqué aux images et aux clips capturés.

Les autres spécifications

Le Galaxy S23 Ultra devrait conserver l’écran de 6,8 pouces et la batterie de 5 000 mAh du S22 Ultra. Il aura apparemment aussi le même design général que son prédécesseur et sera alimenté par le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm plus puissant et économe en énergie.

La source a déclaré qu’il était préoccupé par le prix du smartphone, ce qui suggère qu’il pourrait être plus cher que le Galaxy S22 Ultra, déjà très cher. Samsung pourrait lancer la série Galaxy S23 au début de l’année prochaine, vraisemblablement en janvier.