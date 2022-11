Le Pixel 7a pourrait offrir de meilleures caméras et une meilleure qualité de fabrication

En mai dernier, une rumeur est apparue selon laquelle les fleurons Pixel 7 et Pixel 7 Pro pourraient être rejoints par une autre variante qui a été connue sous le nom de Pixel Ultra. Bien que l’on ne puisse pas dire avec certitude que le Pixel Ultra n’existe pas, un nouveau rapport implique que certaines rumeurs que l’on pensait concerner le Pixel Ultra concernaient en fait le Pixel 7a.

Si Google a présenté le Pixel 6a plus tôt cette année, récemment un smartphone avec le nom de code Lynx (L10) a fait surface. Ce dernier révèle de meilleures spécifications par rapport au Pixel 6a, et pourrait donc se retrouver sur le marché comme le Pixel 7 mini au lieu de Pixel 7a.

Selon le développeur Kuba Wojciechowski, le smartphone serait doté d’un écran d’une résolution full HD+ avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, d’une recharge sans fil et d’un capteur Samsung GN1 de 50 mégapixels, le même que le Pixel 7, mais doté d’un meilleur capteur Sony IMX712 ultra-large, le même capteur de 13 mégapixels pour la caméra frontale et un nouveau capteur Sony IMX787 de 64 mégapixels probablement pour le téléobjectif.

Another device in the code is Lynx—L10—an alleged third high-end 2022 Pixel:

The main shooter is the familiar GN1, however that’s where that ends. A secondary lens is a Sony IMX787 of unknown purpose, probably tele. This is a first for Google—they usually use older sensors.

—Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) July 25, 2022