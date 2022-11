Spotify déploie une nouvelle application Apple Watch

Spotify a annoncé des améliorations de l’ergonomie et de l’écoute hors ligne, ainsi que des précisions sur la refonte de l’application Apple Watch. La mise à jour améliore également les visuels en incluant des pochettes d’album plus grandes et des animations supplémentaires. Récemment, Spotify a redessiné son écran d’accueil pour la musique et les podcasts.

À partir d’aujourd’hui, Spotify améliore l’écoute sur l’Apple Watch. Les utilisateurs peuvent désormais parcourir et sélectionner leur musique et podcasts préférés dans Votre Bibliothèque, et télécharger plus rapidement de la musique depuis leur montre.

Les nouvelles fonctionnalités incluent des illustrations plus grandes, des animations et un glissement pour aimer une chanson. Vous ne manquerez jamais les nouveaux épisodes de vos producteurs préférés puisqu’ils sont marqués d’un point bleu.

La nouvelle mise à jour est disponible aujourd’hui pour une expérience Apple Watch rafraîchie sur l’application iOS.