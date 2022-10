Apple annonce un nouveau trimestre record mais tout n’est pas si rose

Apple vient de publier ses résultats pour le quatrième trimestre fiscal. Pour cette période, les ventes d’iPhone ont été inférieures aux attentes, à 42,63 milliards de dollars. Wall Street s’attendait à ce qu’Apple annonce des ventes d’appareils de 43,21 milliards de dollars. Ce chiffre est tout de même en hausse de 9,67 % d’une année sur l’autre. En septembre, Apple a commercialisé l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, tandis que l’iPhone 14 Plus est sorti au cours de la première semaine d’octobre.

Pour l’année fiscale, Apple a généré 205,5 milliards de dollars de revenus pour l’iPhone, contre 192 milliards de dollars l’année précédente. Cela représente une hausse de 7 % entre l’exercice 2021 et l’exercice 2022.

Les ventes de tablettes iPad ont chuté de 13,06 % sur une base annuelle pour atteindre 7,17 milliards de dollars au cours du quatrième trimestre fiscal. Wall Street s’attendait à des ventes d’iPad de 7,94 milliards de dollars. Au cours des 12 derniers mois, les ventes de l’appareil sont passées de 31,86 milliards de dollars au cours de l’exercice 2021 à 29,29 milliards de dollars au cours de l’exercice 2022. Cela représente une baisse de 8 % d’une année sur l’autre.

Les revenus des services, une partie importante de l’histoire d’Apple, n’ont pas non plus répondu aux estimations de Wall Street. Les analystes prévoyaient qu’Apple ferait état d’un chiffre brut de 20,10 milliards de dollars pour l’unité Services, mais le chiffre réel a été de 19,19 milliards de dollars, soit une hausse de 4,98 % par rapport à l’année dernière. Pour l’ensemble de l’exercice 2022, le revenu des services d’Apple s’est élevé à 78,13 milliards de dollars. Ce chiffre est en hausse de 14,2 % par rapport à l’année dernière.

L’unité Wearables, Home and Accessories, qui comprend la populaire Apple Watch et les écouteurs sans fil AirPods, a vu ses revenus augmenter de 9,8 % pour atteindre 9,65 milliards de dollars, contre 8,79 milliards de dollars l’an dernier. Sur l’année, le chiffre d’affaires de cette unité a augmenté de 7,5 % pour atteindre 41,24 milliards de dollars, contre 38,37 milliards de dollars l’an dernier.

Au cours du quatrième trimestre fiscal de 2022, les ventes ont augmenté sur tous les marchés, à l’exception du Japon. C’est le même résultat que celui observé pour l’année fiscale.

Un gros chiffre d’affaires

Au total, le chiffre d’affaires du quatrième trimestre fiscal s’est élevé à 90,15 milliards de dollars, dépassant l’estimation de 88,90 milliards de dollars des analystes de Wall Street, et a augmenté de 8,1 % sur une base annuelle. Pour l’année fiscale, les revenus ont atteint 394,33 milliards de dollars, contre 365,82 milliards de dollars l’année précédente. Le bénéfice net s’est élevé à 20,72 milliards de dollars pour le quatrième trimestre fiscal, en hausse par rapport aux 20,55 milliards de dollars qu’il a rapportés au cours du même trimestre de l’année dernière. Pour l’exercice 2022, Apple a réalisé un bénéfice de 99,80 milliards de dollars. Ce chiffre est en hausse de 5,4 % par rapport à l’année précédente.

Le bénéfice dilué par action de 1,29 dollar a dépassé de 2 % les estimations de 1,27 dollar. L’année précédente, Apple avait réalisé un bénéfice de 1,24 dollar au cours du quatrième trimestre fiscal. Cela équivaut à un gain de 4 % cette année. Pour l’ensemble de l’année, le bénéfice dilué s’est élevé à 6,11 dollars, soit une hausse de 8,9 % par rapport aux 5,61 dollars de l’année précédente.

Les actions d’Apple ont chuté de 4,55 dollars à 144,80 dollars pendant la déroute technologique de jeudi.

Un engouement toujours présent

Le PDG Tim Cook a déclaré : « Les résultats de ce trimestre reflètent l’engagement d’Apple envers ses clients, la poursuite de l’innovation et la volonté de laisser le monde en meilleur état que nous l’avons trouvé. Alors que nous entrons dans la période des fêtes de fin d’année avec la gamme la plus puissante jamais proposée, nous appliquons nos valeurs dans chacune de nos actions et de nos décisions. Nous sommes profondément engagés à protéger l’environnement, à sécuriser la vie privée des utilisateurs, à renforcer l’accessibilité et à créer des produits et des services qui peuvent libérer tout le potentiel créatif de l’humanité ».

Cook a déclaré qu’Apple aurait déclaré une croissance à deux chiffres pour les quatrièmes trimestres fiscaux si les problèmes de change n’avaient pas eu d’impact sur Apple. Le dirigeant a également déclaré qu’Apple allait ralentir le rythme des embauches. « Nous embauchons délibérément. Et nous avons donc ralenti le rythme des embauches », a déclaré Cook.

Luca Maestri, directeur financier d’Apple, a ajouté : « Nos résultats record du trimestre de septembre continuent de démontrer notre capacité à exécuter efficacement en dépit d’un contexte macroéconomique difficile et volatile. Nous avons continué à investir dans nos plans de croissance à long terme, généré plus de 24 milliards de dollars de flux de trésorerie d’exploitation et rendu plus de 29 milliards de dollars à nos actionnaires au cours du trimestre ».

Il a ajouté : « La force de notre écosystème, la fidélité inégalée de nos clients et les ventes record ont permis à notre base active installée d’appareils d’atteindre un nouveau record historique. Ce trimestre a couronné une nouvelle année record pour Apple, avec un chiffre d’affaires en hausse de plus de 28 milliards de dollars et un flux de trésorerie d’exploitation en augmentation de 18 milliards de dollars par rapport à l’année dernière. »

Après avoir annoncé de nouveaux iPad plus tôt ce mois-ci, Apple devrait sortir des MacBook Pros 14 et 16 pouces mis à niveau dans les semaines à venir.