Twitter va élire son nouveau PDG, qui devrait être .... Elon Musk lui-même

Elon Musk a finalement achevé son rachat de Twitter, mettant ainsi un terme à une saga juridique remontant à avril de cette année. Le rachat a été finalisé jeudi dernier en fin de journée et Musk n’a pas perdu de temps pour mettre en œuvre certains des changements radicaux qu’il a prévus pour la plateforme.

Le réseau social a coûté à Musk un total de 44 milliards de dollars. Musk a l’intention de retravailler les règles du site, le transformant en ce qu’il appelle une « plateforme de libre expression ». La mise en œuvre de la vision de Musk va manifestement demander du temps et des efforts, et le milliardaire a apparemment déjà choisi la personne qui va superviser le tout. Si vous connaissez bien Musk, ses autres entreprises et son parcours professionnel, le choix de ce dirigeant ne vous surprendra probablement pas.

La restructuration du conseil d’administration de Twitter est probablement la tournure d’événements la moins surprenante de toute cette saga, surtout si l’on considère la relation de Musk avec le PDG sortant de Twitter, Parag Agrawal. Ce dernier était initialement sceptique quant aux intentions de Musk lorsque le milliardaire s’est révélé être le principal actionnaire de l’entreprise au début de l’année. Alors que les négociations s’éternisaient, puis dégénéraient en une bataille juridique, les deux hommes se sont engagés dans une guerre des mots publique. L’un des moments les plus étranges a vu Musk défier publiquement Argawal dans un débat sur le nombre de bots actifs sur la plateforme.

Musk n’a pas tardé à opérer des changements majeurs, en licenciant immédiatement plusieurs membres importants du conseil d’administration de Twitter. Selon le Washington Post, le directeur général Parag Agrawal, le directeur financier Ned Segal et le responsable de la politique juridique Vijaya Gadde ont tous été relevés de leurs fonctions peu après la fin du rachat. Les nouvelles ne sont pas toutes mauvaises pour les cadres licenciés, car selon MorningStar, les trois hommes gagneront environ 204 millions de dollars à eux trois après leur licenciement.

Ce chiffre est basé sur le nombre d’actions Twitter qu’ils possèdent, combiné à une clause de « parachute doré » qui a été négociée dans le cadre de l’accord de rachat. Le trio possède environ 1,2 million d’actions de Twitter, ce qui représentait 65 millions de dollars au moment de la conclusion de l’opération de rachat. Vijaya Gadde possède environ la moitié de ces actions et devrait recevoir un peu moins de 35 millions de dollars de ce seul fait. Les trois hommes reçoivent également 120 millions de dollars d’actions supplémentaires dans le cadre de leur licenciement, le directeur général Parag Agrawal recevant la plus grande partie de cette somme, soit environ 56 millions de dollars. Bien que cette somme soit mineure en comparaison, les trois dirigeants ont également droit à une année supplémentaire de leur salaire de base et à des prestations de santé.

Si les trois dirigeants ont indubitablement bénéficié du rachat, la majorité du personnel restant de Twitter pourrait ne pas avoir autant de chance. À l’origine, il a été rapporté que Musk se préparait à licencier environ 3/4 du personnel de la société, bien qu’un rapport plus récent de Bloomberg ait affirmé que ce ne serait pas le cas. Quoi qu’il en soit, le conseil d’administration actuel de Twitter sera remplacé par un nouveau conseil lorsque la société deviendra privée, et un nouveau PDG sera nommé. Et si l’on considère le passé professionnel de Musk, il y a un candidat évident au poste de directeur général.

Pas une surprise

Sans surprise, Elon Musk va probablement devenir le nouveau PDG de Twitter, comme le laisse entendre Bloomberg. Le milliardaire est connu pour prendre en charge les entreprises qu’il possède, et est actuellement l’exécutif de Tesla, The Boring Company, et SpaceX. Si ce nouveau rôle pouvait signifier une augmentation des responsabilités personnelles de Musk, il pourrait ne pas avoir trop d’impact sur son emploi du temps. Selon Investopedia, les principales responsabilités d’un PDG comprennent « la prise de décisions importantes pour l’entreprise, la gestion de l’ensemble des opérations et des ressources d’une entreprise » et « l’image publique de l’entreprise ».

La gestion des opérations quotidiennes de Twitter peut être déléguée à d’autres responsables de l’entreprise. Il y a de fortes chances que son rôle consiste à exposer sa vision de la plateforme de médias sociaux et à la faire appliquer par d’autres membres du conseil d’administration et de la direction. En tant que propriétaire de Twitter, Musk n’a pas à plaire aux actionnaires, il est libre de se nommer lui-même et ne peut être réellement « viré » que par lui-même. Et pour ce qui est d’être le « visage public » de Twitter, la personnalité extravertie du milliardaire et le contenu de sa timeline Twitter avant le rachat suggèrent que le désir d’être perçu comme l’homme qui a apporté la liberté d’expression aux masses pourrait être la raison pour laquelle Musk a dépensé 44 milliards de dollars pour l’entreprise en premier lieu. La source anonyme de Bloomberg suggère que Musk pourrait éventuellement passer le poste à quelqu’un d’autre, mais au début, au moins, il semble que Musk prendra les rênes lui-même.

De réelles difficultés l’attendent

Bien qu’il soit à la fois propriétaire et exploitant de l’entreprise, Musk ne pourra peut-être pas faire ce qu’il veut de la plateforme. Bien qu’il n’ait pas une foule d’actionnaires prêts à l’évincer si sa vision ne s’aligne pas sur la leur, il existe encore une variété de lois qu’il doit respecter. Twitter étant une plateforme internationale, et les discours légalement autorisés variant d’un endroit à l’autre, Musk pourrait avoir du mal à mettre en œuvre sa vision sans se voir infliger diverses amendes, voire des interdictions. L’un des textes législatifs qu’il pourrait enfreindre est la future loi sur les services numériques de l’Union européenne. Cette loi est assez complexe et d’une grande portée, mais elle vise à lutter contre la diffusion de « fausses informations », une préoccupation partagée par de nombreuses personnes critiquant les plans de Musk.

De même, les menaces qui pèsent sur la capacité de Twitter à réaliser des bénéfices sont une autre considération qui pourrait amener Musk à modérer sa vision. Peu de temps avant le rachat, Musk a tweeté une lettre ouverte aux annonceurs, donnant davantage de détails sur ses projets, vantant les avantages des publicités ciblées et promettant de ne pas transformer la plateforme en un « enfer où tout peut être dit sans conséquences ». Les annonceurs traditionnels ont tendance à être rebutés par les controverses et les plateformes qui hébergent ce que beaucoup considèrent comme du contenu extrémiste.