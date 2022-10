Découvrez le nouveau Doodle jouable de Google sur le thème d’Halloween

« Les joueurs du monde entier peuvent unir leurs forces dans l’une des deux équipes de quatre joueurs et s’affronter pour voir qui peut collecter le plus de flammes d’esprit errant avant que la lune ne disparaisse », indique le communiqué de presse.

Au fil des ans, Google a créé des jeux amusants et effrayants pour Halloween, et cette année, ils ont enrichi un jeu d’antan. Un nouveau Google Doodle est disponible du 30 octobre jusqu’à Halloween le 31 octobre . Ce Doodle interactif multijoueur s’inspire du jeu Halloween 2018 : The Great Ghoul Duel, qui était le « tout premier Doodle de jeu interactif multijoueur, alimenté par Google Cloud », selon le communiqué de presse.