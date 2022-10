Google déploie de nouvelles fonctionnalités de recherche dans Gmail et Chat

Google déploie de nouvelles fonctionnalités dans ses applications Gmail et Chat qui, selon la société, vous aideront à trouver des suggestions de recherche et des résultats plus précis et personnalisés.

Google Recherche affiche généralement vos précédentes requêtes de recherche lorsque vous appuyez dessus. Il s’agit d’une fonctionnalité très utile, car elle vous permet d’ouvrir rapidement les résultats des précédentes recherches, ce qui vous évite de devoir retaper les requêtes.

Eh bien, cette même fonctionnalité est désormais disponible dans Google Chat. Désormais, lorsque vous tapez dans la barre de recherche du Chat, vous verrez apparaître des suggestions basées sur votre historique de recherche. Selon Google, cela vous aidera à trouver rapidement des messages et des fichiers importants.

Nouvelles fonctions de recherche dans Gmail

Gmail peut désormais rechercher des messages et du contenu sous une étiquette spécifique. La fonctionnalité est facile à atteindre — vous pouvez maintenant utiliser une puce de recherche d’étiquette dédiée directement à partir de la barre de recherche.

En outre, la version Web de Gmail renvoie désormais des résultats connexes lorsqu’elle ne parvient pas à trouver l’e-mail que vous recherchez. Google a déclaré que cela vise à « améliorer l’expérience de recherche globale ».

La recherche par étiquette de Gmail est disponible à la fois sur Android et iOS. Quant aux suggestions de recherche, elles sont publiées pour les smartphones et tablettes Android, tandis que leur déploiement sur les appareils Apple sera achevé d’ici la fin du mois d’octobre.

Les nouvelles fonctionnalités sont disponibles pour tous les clients de Google Workspace, des anciennes versions de G Suite Basic et Business, ainsi que pour les utilisateurs disposant d’un compte Google personnel.