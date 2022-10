La série Pixel 7 aide Google à établir un nouveau record pour la marque Pixel

by

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro ont certainement eu leur lot de bugs. Et la dernière mise à jour Android 13 QPR1 Beta 3 a rendu le capteur d’empreintes digitales sous l’écran à nouveau hésitant. Pourtant, il y a beaucoup d’acheteurs de Pixel qui sont prêts à donner une deuxième chance à Google pour voir ce qu’il pourrait faire avec le temps de concevoir une puce Tensor 2 améliorée, d’ajouter un capteur biométrique amélioré et un modem qui se verrouille réellement sur un signal.

Le résultat est la gamme Pixel 7 et, selon Android Authority, le PDG de Google Sundar Pichai a déclaré hier : « Nous avons récemment connu la semaine la plus vendue de tous les temps pour la série Pixel, et je suis vraiment fier des critiques positives jusqu’à présent ». Le dirigeant a fait ce commentaire mercredi lors de la conférence téléphonique avec les analystes que tenait Alphabet, la société mère de Google, après la publication des résultats du troisième trimestre.

Il convient de noter que la sortie des nouveaux smartphones Pixel n’a pas eu lieu avant le quatrième trimestre, bien que le Pixel 6a de milieu de gamme ait été lancé au cours du troisième trimestre. Au cours de la conférence téléphonique, le directeur financier de Google, Ruth Porat, a caractérisé le revenu matériel de Google au cours du troisième trimestre comme étant « solide » grâce au Pixel 6a qui a été lancé en juillet.

Il est vrai que Google a étendu la distribution de la gamme Pixel 7 à davantage de pays.

Mais la bonne nouvelle pour Google, c’est que certains utilisateurs de la série Pixel 6 n’ont eu aucun scrupule à acheter le Pixel 7 ou le Pixel 7 Pro malgré les aggravations comme la perte de connectivité (souvent lorsqu’il fallait passer un appel important) ou l’impossibilité de déverrouiller rapidement leur smartphone avec les modèles de l’année dernière.

Une gamme plus complète

Il y a probablement beaucoup plus de propriétaires de la série Pixel 6 qui aimeraient passer à la gamme Pixel 7, mais qui ne peuvent pas le faire pour une raison ou une autre. D’autres pourraient ne pas penser que les changements apportés par Google valent la peine de dépenser de l’argent. Bien que les modèles Pixel 7 ajoutent la reconnaissance faciale, elle ne peut pas être utilisée pour vérifier l’identité de l’utilisateur pour les paiements mobiles. Les nouveaux smartphones sont également livrés avec des spécifications de caméra améliorées et quelques nouvelles fonctionnalités, dont certaines seront mises à la disposition de la gamme Pixel 6.

En dehors de l’ajout de la reconnaissance faciale, la plupart des utilisateurs de la série Pixel 6 sont très probablement attirés par les nouveaux modèles en raison de l’amélioration du modem, et de la hausse du zoom hybride qui passe de 20x à 30x (avec une fonction qui aide à stabiliser l’image).

Alors que Pichai souligne que Google a récemment connu la semaine la plus vendue pour Pixel, la société est juste en train de construire un écosystème qui, outre les smartphones, comprend maintenant une montre Pixel Watch et les Pixel Buds ; l’année prochaine, nous verrons la tablette Pixel. Pourtant, le Pixel ne détient qu’environ 2 % du marché nord-américain des smartphones, ce qui laisse Google loin derrière le trio de tête composé d’Apple, Samsung et Motorola.