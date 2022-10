Ecovacs lance des robots tondeuses à gazon et des robots nettoyeurs de sols commerciaux en 2023

Ecovacs, un nom éminent dans le monde des robots à la maison, élargit sa gamme avec un robot tondeuse à gazon et un robot nettoyeur de sols commerciaux. Les deux produits devraient arriver en Chine et en Europe l’année prochaine.

Le robot tondeuse, Goat G1, est sans doute le plus intéressant des deux, car il est conçu pour un usage tant personnel que commercial. Il s’agit de la première tondeuse à gazon robotisée d’Ecovacs, bien qu’elle s’appuie sur une technologie existante pour offrir une expérience de tonte de gazon qui fonctionne comme un aspirateur robot. Après avoir cartographié votre terrain à l’aide d’une application pour smartphone, la Goat G1 tondra l’herbe avec une précision centimétrique, grâce à une caméra à 360 degrés et à la possibilité de balayer 25 images par seconde pour éviter les obstacles en mouvement.

Ecovacs indique que la cartographie initiale de votre propriété peut prendre environ 20 minutes. La Goat G1 peut tondre jusqu’à 6 000 mètres carrés par jour, est certifiée IPX6 pour faire face aux intempéries, utilise divers réseaux de localisation pour contrôler sa position (y compris la bande ultra-large, le GPS et la navigation inertielle) et devrait arriver en Chine et en Europe en mars 2023.

Contrairement à la Goat G1, le Deebot Pro est conçu pour une utilisation commerciale — pensez aux centres commerciaux, aux bureaux professionnels et aux centres de conférence. Le robot est massif par rapport aux robots serpillières et aspirateurs traditionnels construits pour un usage personnel, bien qu’il offre un système « d’intelligence partagée » appelé Homogeneous Intelligence Variable Execution (HIVE), qui lui permet de partager des données à travers une équipe de robots. Cela signifie que vous pouvez envoyer une équipe de robots Deebot Pro nettoyer un bâtiment, et qu’ils obtiendront des détails actualisés sur ce qui a été nettoyé et ce qui doit encore être fait. Deux robots seront proposés dans cette gamme : le grand M1 et le petit K1.

Le Deebot Pro sera commercialisé en Chine au cours du premier trimestre 2023.