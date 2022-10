La version bêta du site Web d’iCloud a été remaniée et est plus fonctionnelle

La version bêta du site Web d'iCloud a été remaniée et est plus fonctionnelle

Apple a réussi à glisser au moins une nouvelle version dans un mois d’octobre déjà bien rempli. Une nouvelle version bêta de l’interface Web d’iCloud la rend plus personnalisable et visuellement plus attrayante. Elle mérite d’être mise en signet, surtout si vous utilisez occasionnellement un mélange d’appareils Apple et d’autres ordinateurs.

La grande différence est la personnalisation. L’actuel portail Web d’iCloud, une fois connecté, vous présente une grille de gros boutons que vous ne pouvez ni déplacer ni modifier. C’est une légère irritation si vous n’utilisez pas certains de ces services ou si vous souhaitez créer rapidement une nouvelle note, un rendez-vous dans le calendrier ou un autre élément sans avoir à vous rendre dans l’application.

La version bêta, accessible à l’adresse beta.icloud.com (ou via un lien sur le site actuel d’iCloud), vous permet de choisir les éléments iCloud qui méritent leurs propres widgets et la manière de les disposer, et vous offre un bouton « + » pour créer rapidement de nouveaux éléments, à la fois dans les widgets et dans le coin supérieur droit.

Elle offre également un accès rapide aux différentes applications Apple connectées à iCloud, notamment Mail, Contacts, Calendrier, Photos, Drive, Notes, Rappels, Pages, Numbers, Keynote et Localiser.

Bien sûr, Apple n’a pas totalement abandonné sa rigidité. Les widgets peuvent avoir une largeur de deux colonnes lorsqu’ils sont affichés dans un navigateur plus large, mais seulement un par rangée, dans un alignement alterné gauche/droite en bas de la page. La plupart des gens ne vont pas utiliser l’interface Web d’iCloud comme interface principale, mais elle peut être pratique pour accéder à vos données lorsque vous êtes sur des machines non Apple ou que vous n’êtes pas connecté. Les applications ont les mêmes interfaces et capacités qu’auparavant.

Rien n’indique quand la version bêta pourrait devenir l’affichage par défaut, donc si vous utilisez iCloud sur le Web plus souvent que « quand je me souviens qu’il existe », il vaut probablement la peine de mettre en signet la version la plus utile.