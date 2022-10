La caméra du Galaxy S23 Ultra devrait considérablement améliorer les prises de vue en basse lumière

Maintenant que Samsung a publié tous ses smartphones haut de gamme pour 2022, l’attention s’est portée sur la série Galaxy S23, la gamme de smartphones haut de gamme de prochaine génération de la société. Les trois smartphones de la série devraient apporter des mises à niveau itératives plutôt que des fonctionnalités révolutionnaires.

Dans la foulée du rapport selon lequel le Galaxy S23 Ultra offrira des capacités exclusives en matière d’appareil photo, comme la fonction « Ultra stabilisation », qui pourrait avoir été concoctée comme une réponse à l’Action Mode d’Apple, voici une autre information relative à la caméra. Le capteur personnalisé de 200 mégapixels qui se retrouvera probablement dans le S23 Ultra et pour la première fois sur un smartphone Galaxy sera également capable d’améliorer

Il est rapporté que le Galaxy S23 Ultra apporte la plus grande amélioration des performances de la caméra au cours des 5 dernières années (depuis le Galaxy S10).

« Breaking: La photographie et la vidéo nocturnes du Galaxy S23 Ultra ont été grandement améliorées », déclare Ice Universe. Néanmoins, on ne sait pas si Samsung y parviendra grâce à de nouvelles caractéristiques matérielles, comme une plus grande ouverture de l’objectif ou des améliorations des pixels du capteur, ou grâce à des algorithmes logiciels qui assemblent plusieurs éléments d’exposition de manière transparente.

Ce sera probablement une combinaison des deux, et une bonne nouvelle pour tous les fans de Samsung qui s’inquiètent du fait qu’un capteur de 200 mégapixels suppose des pixels submicroniques qui seront trop petits pour collecter une quantité adéquate de lumière.

Les flagships de Samsung offrent déjà un excellent mode Nuit dans l’application Appareil photo, donc toute autre amélioration en basse lumière est susceptible de s’appuyer sur des mises à niveau matérielles plus que sur des algorithmes de traitement d’image. « Cela est principalement dû à l’amélioration des performances du CIS lui-même », a ajouté Ice Universe, ce qui donne encore plus de crédibilité à la théorie de la mise à niveau matérielle.

Un smartphone très attendu

Lorsque Samsung a annoncé son capteur d’image ISOCELL HP3, elle a déclaré que le CIS « offre une expérience ultime en basse lumière, avec la technologie Tetra2pixel qui combine quatre pixels en un seul pour transformer le capteur 0,56 μm de 200 mégapixels en un capteur 1,12 μm de 50 mégapixels, ou un capteur 12,5 mégapixels avec des pixels 2,24 μm en combinant 16 pixels en un seul. Cette technologie permet au capteur de simuler un capteur à pixels de grande taille pour prendre des photos plus lumineuses et plus éclatantes, même dans des environnements à faible luminosité, comme à l’intérieur ou pendant la nuit ».

C’est peut-être ce qui se passe avec le capteur d’image sur mesure de Samsung qui se retrouverait également dans le Galaxy S23 Ultra, mais à une échelle plus grande puisqu’il aurait des pixels plus grands, de 0,64 μm. En outre, le capteur HP3 offre des images HDR améliorées par l’option Smart-ISO Pro de Samsung. « La version améliorée de la technologie est livrée avec un triple mode ISO — faible, moyen et élevé — qui élargit encore la gamme dynamique du capteur », explique Samsung.

Si ce rapport est exact, le Galaxy S23 Ultra peut facilement battre la plupart des autres smartphones haut de gamme concurrents avec sa qualité de caméra. Le smartphone devrait être équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 2, de 12 Go de RAM, d’un stockage de 256 Go/512 Go/1 To et d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh. Il serait également doté d’une caméra principale de 200 mégapixels, d’une caméra ultra-large de 12 mégapixels, de deux caméras téléobjectif de 10 mégapixels (zoom 3x et 10x) et d’une caméra frontale de 40 mégapixels avec OIS.