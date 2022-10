Le Huawei MateStation X (2022) est très alléchant, et pourrait concurrencer l’iMac

Après l’annonce officielle, la Huawei MateStation X (2022) émerge énormément sur les plateformes sociales avec des spéculations sur les spécifications et les caractéristiques. Alors qu’il ne reste que quelques jours avant la sortie officielle, de nouvelles informations viennent d’être dévoilées sur Weibo au sujet de ce tout-en-un sur PC. Ce nouveau PC de bureau a un facteur de forme analogue à celui d’un iMac, mais avec un écran 3:2.

La fuite, provenant d’un utilisateur de Weibo nommé UncleKanshan, a révélé une autre bombe : Huawei abandonne le matériel AMD au profit d’Intel dans la nouvelle MateStation X. La précédente génération de cet ordinateur de bureau tout-en-un utilisait une puce AMD Ryzen 7 5800H que l’on retrouve généralement dans les ordinateurs portables, et que était nettement moins puissant.

La fuite sur Weibo affirme que la mise à jour sera équipée d’un Intel Core i9 12900H issu des puces de la série Alder Lake. Il s’agit d’une puce de 10 nm avec 6 cœurs de performance et 8 cœurs d’efficacité. La nouvelle machine disposera également de 16 Go de RAM et d’une capacité de stockage SSD pouvant atteindre 1 To. En outre, il utilisera la mémoire LPDDR5-5200. Il s’agit de la même plaque de mémoire haut de gamme qui équipait les appareils Huawei MateBook X Pro.

UncleKanshan indique que l’écran est un panneau IPS de 28,2 pouces avec une résolution de 3 840 x 2 560 pixels. Il peut atteindre 60 Hz. L’iMac d’Apple équipé du M1 2020 est un écran Retina de 24 pouces avec une résolution de 4 480 x 2 520 pixels. Il est alimenté par la puce M1 de première génération d’Apple, qui comporte un processeur à 8 cœurs et un processeur graphique à 7 cœurs regroupés dans une puce ARM.

L’adaptateur réseau (carte d’interface réseau) de l’appareil utilisera le module Intel AX201. Par ailleurs, le MateStation X (2022) exploitera une interface Thunderbolt 4 et un port de type USB-C. À terme, ce port USB-C permettra d’obtenir une puissance de charge de 100 W. Par ailleurs, la liste des configurations montre une adaptation des disques durs solides (SSD) PCIe 4.0 à un débit de 64 Gb/s. Concernant les équipements externes, l’appareil serait doté d’une caméra de 2 mégapixels améliorée avec une résolution 1080p.

De réels avantages

Si l’iMac d’Apple offre des performances comparables à celles de la MateStation X de Huawei, les comparaisons s’arrêtent là si l’on considère les inconvénients de l’iMac, à savoir l’absence de jeux. La nouvelle MateStation X est une machine de jeu attrayante, du moins sur le papier. Si elle ne vous époustouflera pas, elle ne vous laissera pas non plus tomber avec la plupart des titres. Et c’est finalement là qu’elle brille vraiment. Huawei aime prendre des idées de conception d’Apple, mais ensuite coller Windows sur les appareils qui en résultent. En plus, vous pouvez jouer dessus. Je parle de jeux réels, de vrais jeux. Le genre qui tire parti des GPU dédiés.

Vous bénéficiez également de tous les avantages de la plateforme ouverte Windows de Microsoft, y compris la compatibilité avec votre appareil Android et la maison connectée alimentée par Amazon Alexa. Vous n’aurez pas cela avec un iMac.

Il y a encore quelques inconnus à son sujet, mais nous aurons une vision très claire sur la MateStation X (2022) et ses caractéristiques le 2 novembre.