Sony présente les LinkBuds S Bleu Océan et l’arrivée de la connexion Bluetooth multipoint

Sony, à l’instar de nombreuses autres grandes entreprises, tente de se mettre au vert en lançant des produits respectueux de l’environnement. L’annonce d’aujourd’hui met en avant de tels produits et leur impact sur le monde qui nous entoure.

Sony Electronics a lancé une nouvelle couleur des écouteurs LinkBuds S à réduction de bruit et véritablement sans fil. Le coloris, « Bleu Océan », fabriqué à partir de bouteilles d’eau recyclées, a rejoint les couleurs blanc, noir et écru, disponibles depuis mai 2022.

Les LinkBuds S de couleur Bleu Océan présentent un motif marbré unique dû à leur châssis et à leur boîtier en forme de bouteille d’eau recyclée. Sony l’a conçu pour explorer de nouvelles expressions de design pour les matériaux recyclables. Si vous avez acheté l’un des précédents modèles LinkBuds, vous savez déjà que toute la série est livrée avec un emballage sans plastique, tandis que les écouteurs eux-mêmes sont fabriqués avec des matériaux recyclés provenant de pièces automobiles.

Les LinkBuds S « Bleu Océan » soutiennent la « Road to Zero » du groupe Sony qui vise à éliminer son impact environnemental d’ici 2050. Dans le cadre de ce plan, Sony s’est fixé les objectifs à moyen terme « Green Management 2025 » (GM2025) pour l’exercice de 2021 à 2025. Il vise à accélérer les efforts tels que l’introduction de plastiques recyclés, la réduction de la consommation énergétique des produits, l’élimination du plastique de l’emballage des nouveaux petits produits et l’introduction des énergies renouvelables.

En outre, les LinkBuds et LinkBuds S offriront une connectivité multipoint pour faciliter l’appairage des appareils.

Mise à jour du logiciel de connexion multipoint

D’ici novembre 2022, tous les modèles LinkBuds recevront une mise à jour logicielle pour permettre la connectivité multipoint, qui permet aux utilisateurs de se connecter à deux appareils simultanément. Cet hiver, les LinkBuds et les écouteurs WF-1000XM4 auront donc une fonction Bluetooth plus pratique. Si un utilisateur est en train d’écouter de la musique sur son PC et que son smartphone sonne, il basculera instantanément sur le smartphone pour un appel mains libres.

En outre, la fonction de connexion multipoint de l’application Auto Play, qui lit automatiquement la musique en fonction des activités de l’utilisateur, est avantageuse. Lorsque les clients terminent un appel ou terminent leur travail et éteignent leur PC, la musique de leur smartphone commence instantanément à être diffusée.

Prix et disponibilité

La variante LinkBuds S de couleur Bleu Océan est vendue au prix de 200 euros, et sera disponible à partir de novembre 2022.