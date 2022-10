Le Mode Maintenance de Samsung protège les données sensibles de votre téléphone pendant les réparations

Samsung a ajouté une tonne de nouvelles fonctionnalités aux smartphones Galaxy avec One UI 5.0 et Android 13, et Samsung a publié un communiqué de presse dédié à l’une de ces fonctionnalités.

Bien qu’un nombre croissant de fabricants de smartphones proposent des pièces de rechange, des outils et des guides permettant de réparer un appareil cassé à domicile, il est probablement plus facile pour la plupart des gens d’apporter leur smartphone dans un atelier de réparation.

Aujourd’hui, Samsung diffuse une mise à jour logicielle qui pourrait vous permettre de le faire sans craindre que le technicien de réparation ne puisse saisir vos photos, vos contacts ou d’autres informations sensibles.

La nouvelle fonctionnalité Mode maintenance de Samsung vous permet de créer rapidement un deuxième compte d’utilisateur sur votre appareil avant de lui remettre votre smartphone. Tout ce que vous avez à faire est de :

Ouvrir l’application Paramètres

Naviguez jusqu’à Batterie et entretien de l’appareil

Activer le mode de maintenance

Redémarrer votre appareil

Un processus très simple

Une fois que c’est fait, un technicien de réparation pourra utiliser votre smartphone à des fins de diagnostic et de test, mais il ne pourra pas accéder aux photos, documents, messages, contacts ou applications installées par l’utilisateur à partir de votre compte personnel.

Et lorsque le réparateur vous rendra votre smartphone, toutes les données et tous les comptes qu’il aura créés seront supprimés dès que vous quitterez le mode de maintenance et que vous vous connecterez avec votre propre compte, et toutes les applications qu’il aura installées seront supprimées.

Bien sûr, tout cela dépend du fait que votre appareil fonctionne suffisamment bien pour pouvoir activer le mode maintenance. Si votre smartphone ne s’allume pas ou si votre écran ne fonctionne pas du tout, vous n’aurez peut-être pas de chance.

Samsung affirme avoir testé le mode maintenance en Corée du Sud cet été, puis l’avoir lancé en Chine en septembre. Il commence à être déployé dans le monde entier aujourd’hui, en commençant par les téléphones Samsung Galaxy S22 équipés de One UI 5, mais Samsung prévoit d’étendre la prise en charge du mode maintenance à d’autres appareils au cours de l’année prochaine.