Après Apple, Spotify prévoit d’augmenter ses prix prochainement

Au cas où vous l’auriez manqué, Apple a annoncé en début de semaine qu’elle augmentait les prix de son service de streaming musical. YouTube a fait de même la semaine dernière et il semble maintenant que Spotify soit le prochain. Si c’est le cas, l’époque du streaming musical abordable pourrait toucher à sa fin.

Spotify vient de publier son rapport sur les résultats du 3e trimestre, montrant une croissance continue des abonnés, du chiffre d’affaires, et plus encore. Cependant, peu après, le PDG de Spotify, Daniel Ek, a déclaré qu’il souhaitait augmenter les prix pour les abonnés aux États-Unis. Malheureusement, s’il a évoqué aue augmentation de prix outre-Atlantique, il y a fort à parier que cette augmentation de prix arrive en France !

Et alors que les hausses de prix sont quelque chose que personne ne veut entendre, le plan individuel de Spotify est resté à 9,99 euros par mois depuis 2011, et je suis honnêtement surpris que cela ait pris si longtemps. Cela dit, on peut supposer que beaucoup d’autres suivront l’exemple maintenant qu’Apple a fait le premier pas.

Daniel Ek a déclaré au sujet des augmentations de prix pour Spotify, « c’est une conversation que nous aurons à la lumière de ces récents développements avec nos partenaires de label ». Il fait référence à la tarification aux États-Unis, qui est toujours de 9,99 dollars, alors que de nombreuses autres régions du monde ont connu des hausses de prix au fil des ans. Pour mémoire, Apple a mentionné les changements et les négociations avec les partenaires labels comme raison de l’augmentation du coût d’Apple Music.

Apple Music a déjà augmenté ses prix

Cependant, il y a de bonnes nouvelles. Dans une interview accordée au Wall Street Journal, le PDG de Spotify a déclaré que ces augmentations de prix ne devraient pas intervenir avant 2023. Ainsi, si la société n’augmente pas immédiatement ses prix pour suivre Apple, elle le fera plus tôt que tard.

En l’état actuel des choses, Spotify Premium pour les utilisateurs individuels est toujours à 9,99 euros par mois, tandis qu’Apple facture désormais 1 euro de plus, à 10,99 euros. Ceux qui ont un compte familial ont vu une augmentation de 2 euros de la part d’Apple et paieront 16,99 euros par mois. Nous devrons attendre de voir si Spotify s’aligne sur ces prix ou s’il les rend encore plus chers.