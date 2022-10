En Europe, nous pouvons utiliser la reconnaissance faciale du Pixel 7 pour les paiements

La fonctionnalité de reconnaissance faciale est revenue avec la gamme Pixel 7 après ne pas avoir été incluse dans les Pixel 6 et Pixel 5, mais elle n’est pas aussi sécurisée que le système de reconnaissance faciale du Pixel 4. Google avait précédemment déclaré que la fonctionnalité ne servait qu’à déverrouiller les smartphones et non à des choses à fort enjeu comme l’accès à des applications comme les gestionnaires de mots de passe ou l’authentification des paiements mobiles. Il semble maintenant que Google ait assoupli les restrictions autour des paiements sans contact sur le vieux Continent.

Le Pixel 4 est venu avec du matériel dédié qui était capable de protéger contre les attaques d’usurpation et fonctionnait même bien dans l’obscurité. Le Pixel 7, quant à lui, s’appuie sur la caméra frontale grand-angle et la magie de l’apprentissage automatique pour la biométrie. Pour les applications sécurisées, vous devez utiliser le capteur d’empreintes digitales.

En bref, même si les deux systèmes de reconnaissance faciale peuvent vous identifier lors des connexions, il est plus difficile de tromper le Pixel 4. Si cela est ennuyeux en soi, les utilisateurs ont été doublement irrités de constater que s’ils déverrouillaient leur téléphone avec la fonction Face Unlock et essayaient ensuite d’effectuer un paiement, celui-ci était refusé sans aucune explication et ils étaient alors invités à déverrouiller à nouveau l’appareil via le capteur d’empreintes digitales.

Adam Conway de XDA Developers a découvert que les consommateurs européens n’ont pas à s’inquiéter de ces problèmes, grâce à une règle de l’Autorité bancaire européenne (ABE) qui permet aux consommateurs d’effectuer jusqu’à 5 paiements sans contact non protégés avant d’avoir besoin d’une authentification forte du client, comme une empreinte digitale.

Il sera possible d’effectuer plus de 5 transactions en utilisant la reconnaissance faciale si la somme des transactions est inférieure à 150 €, ou 100 € dans certains cas.

An update: in Europe, you’ll still be able to make contactless payments with the Pixel 7 Pro with face unlock. This is because you can make up to five unprotected contactless payments before requiring “strong customer authentication” (SCA)

Source: https://t.co/11dF47WJuT https://t.co/T2NCgH7OxG

—Adam Conway (@AdamConwayIE) October 22, 2022