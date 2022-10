Qu’est-ce que Unsplash+ ? Tout ce que vous devez savoir

Unsplash a été une excellente source de collection d’images gratuites, mais les choses changent maintenant avec l’introduction d’Unsplash+ après son acquisition par Getty Images en 2021.

Sera-ce le début de la fin de l’accès gratuit au stock d’Unsplash ? Voici tout ce que vous devez savoir sur la façon dont Unsplash+ vous affectera en tant qu’utilisateur et créateur de contenu.

Qu’est-ce qu’Unsplash ?

Comme mentionné ci-dessus, Unsplash est une place de marché de photos. En 2021, Getty Images a acquis Unsplash, ce qui, jusqu’en octobre 2022, n’avait rien changé pour les utilisateurs. Les utilisateurs d’Unsplash disposent d’une bibliothèque en accès libre de millions de photos. C’est l’une des banques de photos les plus populaires de la toile ; les photos d’Unsplash peuvent être vues sur des milliers de sites Web, de blogs et d’articles (dont beaucoup des miens).

Bien qu’il existe de nombreux sites de collection d’images, la vaste bibliothèque d’Unsplash et ses images de haute qualité l’emportent souvent sur ses concurrents. Les photographes en herbe peuvent facilement soumettre leur travail pour qu’il apparaisse sur Unsplash, mais ils ne seront pas rémunérés.

Libre d’utilisation et ne nécessitant pas de compte, vous pouvez vous demander ce qui a changé avec l’introduction d’Unsplash+.

Qu’est-ce que les utilisateurs obtiennent avec Unsplash+ ?

Unsplash+ a été subtilement introduit, vous pouvez donc vous demander ce que cela signifie de s’inscrire. Si vous recherchez des photos de qualité supérieure, l’abonnement annuel à Unsplash+ coûte 16 euros par mois et est facturé annuellement (au moment de la rédaction de cet article, une offre vous permet de payer 6 euros par mois pour un abonnement annuel à 72 euros au lieu de 192 euros).

De nouvelles photos sélectionnées seront ajoutées à la bibliothèque d’Unsplash+ chaque mois. Elles seront exclusives aux membres premium et ne seront pas disponibles pour les utilisateurs d’Unsplash. Bien que les licences restent les mêmes — toutes les photos sont sous licence commerciale pour une utilisation illimitée et non exclusive — vous pouvez obtenir une meilleure protection des droits d’auteur avec Unsplash+.

Toutes les photos premium ont une décharge de modèle et de propriété et sont soutenues par la garantie de protection d’Unsplash+.

Les photographes sont-ils rémunérés pour leurs photos Unsplash+ ?

Si vous êtes photographe, vous pouvez également bénéficier d’Unsplash+. L’avantage d’un abonnement pour l’accès à une collection premium est que les photographes sont payés pour leur travail. Les photographes peuvent prendre des photos et soumettre du contenu à la commission pour Unsplash+, ce qui permet aux créateurs visuels de recevoir plus qu’une simple légende en guise de remerciement.

Alors que la bibliothèque ouverte d’Unsplash permet aux photographes de soumettre des photos de n’importe quel contenu, les contributeurs d’Unsplash+ doivent photographier en fonction d’un brief. Vous pouvez choisir votre sujet sur la base de la liste des thèmes tendances d’Unsplash+. En tant que créateur de contenu, vous contrôlez le nombre de dossiers auxquels vous souhaitez participer par mois.

Vous serez payé pour les images acceptées dans la bibliothèque, et non en fonction du nombre de téléchargements de l’image que vous recevez. Les taux de paiement varient, en moyenne, entre 5 et 30 dollars par image acceptée. Lisez la page Comment contribuer d’Unsplash+ pour en savoir plus sur le processus.

Peut-on encore obtenir des images gratuites d’Unsplash ?

Pour l’instant, Unsplash et sa bibliothèque ouverte continueront à fonctionner comme ils l’ont toujours fait. Il n’y a aucune suggestion de changement de la part d’Unsplash à ce sujet. Vous pouvez télécharger gratuitement un nombre illimité d’images, mais les photographes et les créateurs de ces images ne sont pas rémunérés.

Lors de vos recherches dans la vaste bibliothèque d’Unsplash, la seule différence que vous remarquerez est que les images filigranées d’Unsplash+ sont intercalées entre les images de la bibliothèque ouverte. Cela ne réduit pas le nombre d’images gratuites disponibles dans l’ensemble, mais cela diminue la surface par page d’images gratuites.

Depuis l’acquisition de Getty Images, des publicités sont fréquemment affichées en haut et en bas de la bibliothèque d’Unsplash pour encourager l’achat de photographies d’une collection premium.

Le changement peut parfois signifier la perte d’accès à des choses que vous aimez, mais l’introduction d’Unsplash+ ne fait qu’ajouter plus à ce que vous pouvez déjà accéder. Unsplash reste gratuit avec un accès complet à toutes les mêmes images que vous avez aimées dans le passé, mais il y a une nouvelle option pour acheter l’accès au contenu premium d’Unsplash+.

Le prix est raisonnable et les créateurs sont également rémunérés. Allez-vous passer à Unsplash+ ?