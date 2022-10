Meta annonce de nouvelles fonctionnalités pour les groupes Facebook

Après avoir introduit les chats communautaires dans les groupes Facebook le mois dernier, Meta a annoncé un nouvel ensemble de fonctionnalités pour les groupes. Ces fonctionnalités sont censées offrir aux utilisateurs davantage d’options pour se connecter sur des sujets analogues et ajouter de nouvelles capacités pour les administrateurs afin de les aider à augmenter l’engagement dans leurs groupes.

Tout d’abord, Meta introduit Reels dans les groupes, permettant aux membres de la communauté de partager des informations, de raconter des histoires et de se connecter à un niveau plus profond. Les administrateurs et les membres des groupes pourront ajouter de l’audio, du texte superposé et des filtres sur leurs vidéos avant de les partager.

En outre, Meta offre la possibilité de partager un événement public Facebook pour une communauté dans une story Instagram. Les mises à jour des profils de groupe, qui ne sont pas encore disponibles pour tous, sont actuellement testées par Meta, notamment la possibilité de personnaliser les informations dans la section « À propos de moi » et l’option d’ajouter un indicateur à un profil si le propriétaire est ouvert à la messagerie.

De nouvelles fonctionnalités pour les administrateurs de groupes Facebook sont également disponibles, bien qu’elles soient encore en phase de test. La plus importante est une nouvelle façon pour les administrateurs de mettre en avant les membres qui contribuent le plus, qui peuvent gagner des points en étant actifs avec un ensemble de responsabilités dans la communauté ou en recevant des réactions et des commentaires sur les publications.

D’autres améliorations des fonctions de l’Assistance admin sont également testées. Par exemple, les administrateurs de groupe peuvent déplacer automatiquement les messages contenant des informations jugées fausses par des vérificateurs de faits tiers vers les messages en attente afin de pouvoir les examiner avant de les supprimer. Daily Digest est également une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux administrateurs de groupe de voir d’un coup d’œil comment l’Assistance admin les aident à gérer le groupe grâce à un résumé quotidien des actions.

Des nouveautés pour les administrateurs

Enfin, Meta teste actuellement une extension de Flagged by Facebook qui donne à certains administrateurs de groupes sélectionnés la possibilité d’utiliser un contexte supplémentaire et d’autoriser certains contenus qui pourraient autrement être signalés pour être supprimés en tant que harcèlement ou intimidation.

Par ailleurs, l’édition 2022 du Community Accelerator Program permet à des leaders de communautés de prendre part à un programme de formation, de mentorat et de financement durant quatre mois pour renforcer l’impact de leurs communautés grâce aux technologies de Meta.