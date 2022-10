Voici le Xiaomi Book Air 13 et son écran tactile OLED 2.8K de 13,3 pouces

Xiaomi a dévoilé aujourd’hui en Chine le Xiaomi Book Air 13, qui vient s’ajouter à la série Redmi Note 12. Il s’agit de l’ordinateur portable Xiaomi le plus fin avec un pliage à 360° et de nombreux modes de position. Il s’agit d’un ordinateur portable certifié Intel EVO avec un design léger, des performances élevées et une longue autonomie.

Le Xiaomi Book Air 13 a une finition de châssis entièrement métallique qui a été sculptée avec précision en utilisant une technologie de sculpture intégrée CNC. Il est doté d’un écran tactile OLED E4 de 13,3 pouces avec une résolution 2.8K et est compatible avec le Xiaomi Stylus. Il y a un trackpad en verre pour une expérience fluide, ainsi qu’un clavier noir avec un débattement des touches de 1,3 mm.

L’ordinateur portable est équipé de processeurs Intel Core U de 12e génération, avec 2 cœurs de performance, 8 cœurs d’efficacité énergétique et une carte graphique Iris Xe HD. Xiaomi affirme avoir utilisé un dissipateur thermique VC élargi pour une dissipation silencieuse de la chaleur. Il dispose de 16 Go de RAM LPDDR5 et de 512 Go de stockage SSD PCIe 4.0.

Voici le résumé des spécifications :

Écran : OLED de 13,3 pouces d’une résolution 2,8K (2880 × 1800 pixels), format d’affichage 16:10, protection Corning Gorilla Glass 3, rapport de contraste 1000000:1, 100% DCI-P3, jusqu’à 600 nits de luminosité maximale, Dolby Vision, certification VESA DisplayHDR 500, revêtement anti-traces de doigts

: OLED de 13,3 pouces d’une résolution 2,8K (2880 × 1800 pixels), format d’affichage 16:10, protection Corning Gorilla Glass 3, rapport de contraste 1000000:1, 100% DCI-P3, jusqu’à 600 nits de luminosité maximale, Dolby Vision, certification VESA DisplayHDR 500, revêtement anti-traces de doigts Processeur : Intel Core i7-1250U de 12e génération / Intel Core i5-1230U de 12e génération

: Intel Core i7-1250U de 12e génération / Intel Core i5-1230U de 12e génération Carte graphique : Intel Iris Xe HD

: Intel Iris Xe HD RAM : 16 Go de LPDDR5 à 5 200 MHz (Double canal)

: 16 Go de LPDDR5 à 5 200 MHz (Double canal) Stockage : SSD de 512 Go PCIe 4.0

: SSD de 512 Go PCIe 4.0 OS : Windows 11 Home

: Windows 11 Home Connectivité : Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz et 5 GHz), Wi-Fi 6E, 2 x 2 MIMO, Thunderbolt 4 × 2, prend en charge le Xiaomi Stylus (vendu séparément), prise casque de 3,5 mm (microphone intégré), support Dolby ATMOS

: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz et 5 GHz), Wi-Fi 6E, 2 x 2 MIMO, Thunderbolt 4 × 2, prend en charge le Xiaomi Stylus (vendu séparément), prise casque de 3,5 mm (microphone intégré), support Dolby ATMOS Dimensions : 296,5 x 205,5 x 12 mm, poids : 1,2 kg

: 296,5 x 205,5 x 12 mm, poids : 1,2 kg Batterie : Capacité nominale de 58,3 Wh avec un chargeur rapide de 65 W

Prix et disponibilité

Le Xiaomi Book Air 13 est proposé en couleur blanche et en un seul modèle de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. La variante Core i5 est proposée au prix de 5 999 yuans (environ 832 euros) tandis que le Core i7 coûte 6 999 yuans (environ 971 euros).