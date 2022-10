Google déploie des déclencheurs d’appareils pour les routines de Assistant

Au début du mois, Google a annoncé une application Google Home remaniée pour Android, et elle sera bientôt disponible pour les utilisateurs inscrits au programme Public Preview. L’application a beaucoup de nouvelles fonctionnalités, et l’une d’entre elles est la possibilité pour un appareil de déclencher une routine de Google Assistant. Cependant, quelques personnes remarquent la fonctionnalité à venir dans l’application Google Home avec son nouveau design, rapporte 9To5Google.

Pour ceux qui l’ignorent, les routines de Google Assistant peuvent effectuer une série d’actions. Par exemple, il peut éteindre les lumières, verrouiller les portes et montrer le flux de la caméra de sécurité sur votre smartphone en une seule fois. Actuellement, vous pouvez déclencher une routine en prononçant une commande vocale ou en l’activant depuis l’application Google Home.

Cependant, il n’existe aucune option permettant à un appareil de déclencher une routine, ce qui pourrait s’avérer très pratique pour de nombreuses personnes.

La possibilité d’activer une routine à l’aide d’un appareil ouvre un tout nouveau monde de possibilités. L’un des utilisateurs ayant reçu la fonction de déclenchement d’appareil dans son application Google Home pour Android l’a utilisée pour créer une routine où une prise connectée alimentant une cafetière déclenche les enceintes de Google Assistant pour annoncer « la cafetière a été allumée » chaque fois que l’utilisateur allume la prise électrique.

I am now able to use devices to trigger Google Home routines! pic.twitter.com/t3PF1vn8Ze

— Sune H. Kuntz (@SuneKuntz) October 19, 2022