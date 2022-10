La violation des données de Microsoft a exposé les données sensibles de 65 000 entreprises

« Aucune donnée n’a été téléchargée. Certaines données ont été crawlées par notre moteur, mais comme nous l’avons promis à Microsoft, aucune donnée n’a été partagée jusqu’à présent, et toutes ces données crawlées ont été supprimées de nos systèmes », a déclaré Ensar Şeker, vice-président de la recherche et CISO de SOCRadar, à BleepingComputer.

Microsoft n’a pas apprécié la façon dont SOCRadar a traité cette brèche, ayant déclaré qu’encourager les entités à utiliser son outil de recherche « n’est pas dans le meilleur intérêt de garantir la confidentialité ou la sécurité des clients et les expose potentiellement à des risques inutiles ». La société de recherche insiste sur le fait qu’elle n’a pas outrepassé les protocoles de confidentialité dans son travail et qu’aucune des informations qu’elle a découvertes n’a été sauvegardée de son côté.

SOCRadar affirme avoir partagé avec Microsoft ses conclusions, qui détaillent qu’un Azure Blob Storage mal configuré a été compromis et pourrait avoir exposé environ 2,4 To de données privilégiées , y compris des noms, des numéros de téléphone, des adresses électroniques, des noms de société et des fichiers joints contenant des informations exclusives à la société, comme des documents de preuve de concept, des données de vente, des commandes de produits, entre autres informations.