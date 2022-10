L’application Google Home a un nouveau look et une automatisation plus puissante

Cela fait près d’une décennie que Google a lancé son application Home, et la société est enfin sur le point de lui donner une mise à jour majeure. La société affirme que l’utilisateur lambda disposait de moins de trois appareils connectés lors du lancement de l’application et que le nombre actuel d’appareils connectés est de 22 ou plus. Mais, le problème que Google espère résoudre avec la mise à jour de son application n’est pas le nombre d’appareils que vous avez dans votre réseau de la maison connectée, mais plutôt la façon dont ces appareils fonctionnent ensemble.

Matter est une tentative de normalisation du logiciel qui fait fonctionner votre maison connectée. De grands noms sont à bord, Apple, Amazon, Google et Samsung soutenant tous le projet. L’idée derrière cette norme est simple : tous les objets certifiés Matter, quel que soit leur fabricant, fonctionneront ensemble de manière transparente. Ainsi, si votre thermostat est fabriqué par Google, vos ampoules par Samsung, votre téléviseur par Apple et que Alexa d’Amazon tente de relier le tout, vous ne devriez pas avoir de problème. Mais le lancement de la norme elle-même a rencontré des problèmes.

Malgré le soutien des grands noms de la technologie intelligente, Matter a connu quelques problèmes. Son lancement a été repoussé à plusieurs reprises, le dernier retard étant dû à la nécessité d’affiner le kit de développement logiciel que les entreprises utiliseront pour préparer leurs produits à la norme Matter. Malgré les retards, nous devrions voir les produits Matter arriver dans les rayons prochainement, avec un déploiement plus large prévu pour l’année prochaine. Et selon Google, son application Home sera prête à faire fonctionner tous ces appareils.

Les principales mises à jour apportées par Google à son application Home sont centrées sur la mise en œuvre de Matter.

Si les éléments de l’interface utilisateur conservent un aspect plus simple et minimaliste, les paramètres eux-mêmes sont plus nombreux que jamais, ce qui permet aux utilisateurs de contrôler tous les aspects de leur maison intelligente.

Les ampoules connectées certifiées Matter se connecteront automatiquement via l’application, de sorte qu’il n’y aura plus besoin de s’embêter avec les connexions Bluetooth ou Wi-Fi, ni d’une application spécifique pour les mettre en marche. Google affirme que ce style de configuration « plug-in and play » ne se limitera pas aux ampoules, et que le processus de configuration lui-même sera disponible sur des « milliards » d’appareils Android lorsque Matter sera lancé plus tard dans l’année.

Des routines personnalisées

Des routines personnalisées et des menus d’appareils seront disponibles pour aider les utilisateurs à accéder rapidement et facilement aux appareils qu’ils utilisent le plus. Pour les utilisateurs plus avancés, un éditeur de script sera disponible, leur permettant d’atteindre un niveau plus élevé de personnalisation de la maison intelligente. Ceux qui s’intéressent à la sécurité de la maison peuvent visualiser leurs caméras Nest dès l’ouverture de l’application s’ils le souhaitent, et Google promet que d’autres options de personnalisation seront déployées au fil du temps. Parmi les autres améliorations apportées aux caméras, citons des moyens plus efficaces de faire défiler les séquences et quelques options intéressantes pour les propriétaires d’animaux.

Les utilisateurs ne se limitent pas non plus à crier sur leurs enceintes connectées. L’application Google Home sera également disponible à la fois sur Wear OS et en ligne. Cela signifie qu’une fois l’application liée à un compte Google, vous devriez être en mesure de contrôler votre maison intelligente de n’importe où dans le monde, que votre smartphone soit avec vous ou non. Cela signifie également que le piratage de votre compte Google a des conséquences plus graves, de sorte qu’il vaut probablement la peine de regarder comment vous pouvez garder vos comptes sécurisés avant de remanier votre maison intelligente.

La nouvelle mise à jour de Google Home sera déployée plus tard cet automne sur les smartphones ainsi que sur les navigateurs et sur Wear OS pour la première fois. Si vous souhaitez essayer la nouvelle version de l’application en tant que testeur, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur ce lien, qui sera disponible dans les semaines à venir.