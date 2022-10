HP fait la promotion des ordinateurs portables Windows en utilisant... une capture de macOS

by

Les entreprises technologiques font de temps en temps des erreurs amusantes. Après Samsung qui tweetait à partir d’un iPhone, voici HP qui tente de promouvoir Windows en utilisant… une capture d’écran de macOS. C’est exact. L’un des plus grands fabricants de PC Windows a accidentellement utilisé une capture d’écran macOS pour promouvoir ce qu’il décrit comme « l’ordinateur portable parfait ».

L’image est censée montrer un de ses ordinateurs portables fonctionnant sous Windows, mais en fait, ce qu’elle montre est en réalité un ordinateur portable HP fonctionnant sous macOS. La photo a manifestement été retouchée (ou peut-être que HP a installé Hackintosh sur son appareil ?), mais le fait que la société décrive cet ordinateur comme « l’ordinateur portable parfait » est assez ironique étant donné qu’elle fabrique des ordinateurs Windows.

Selon MacRumors, l’image a été postée sur reddit, et pour une raison quelconque, elle est toujours présente au moment où j’écris ces lignes. Cependant, les utilisateurs ne sont plus autorisés à commenter le message, et ce n’est probablement qu’une question de temps avant que le fil ne disparaisse.

« Pour les nomades numériques et les personnes qui travaillent de n’importe où, mais à la maison (oui, nous vous voyons), HP a des ordinateurs portables parfaits pour n’importe quel endroit où vous travaillez », peut-on lire dans l’annonce.

Microsoft s’engage en faveur de l’écosystème Windows

Microsoft mise beaucoup sur l’écosystème Windows, et la société fait l’éloge de ses partenaires à presque chaque occasion, notamment HP, mais aussi Dell, Asus, Intel et, plus récemment, Qualcomm (la société qui aide Microsoft à proposer des appareils alimentés par ARM).

« Avec toutes les nouvelles fonctionnalités passionnantes qui arrivent dans cette mise à jour, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour acheter un nouveau PC. Nous sommes fiers de proposer Windows 11 sur un large éventail d’appareils issus de tout l’écosystème. La meilleure façon d’expérimenter la magie de la mise à jour est sur un nouveau PC de Surface ou de nos incroyables partenaires de l’écosystème Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, Samsung et Razer », a déclaré Microsoft il y a quelques semaines.