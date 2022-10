Netflix va réprimer le partage de mots de passe à partir de 2023

Les données publiées mardi par Netflix révèlent que l’entreprise compte désormais 223 millions d’abonnés dans le monde, ce qui indique un ajout net de 2,4 millions d’utilisateurs au cours du trimestre de juillet à septembre. Après avoir perdu 200 000 abonnés au premier trimestre et près d’un million au deuxième — et prévu 4,5 millions de nouveaux abonnés pour le trimestre en cours — Netflix se réjouira de l’apparent revirement du nombre d’abonnés.

Si le titulaire d’un compte décide de demander poliment à ses invités Netflix de ne plus utiliser son mot de passe, il peut désormais migrer son profil et tous ses paramètres vers un nouveau compte à l’aide d’un outil de migration dévoilé par Netflix en début de semaine.