L’offre publicitaire de Netflix sera lancé le 3 novembre à 5,99 euros par mois

À partir du mois prochain, vous pourrez profiter d’un nouveau plan Netflix Essentiel avec pub pour seulement 5,99 euros par mois. C’est une option abordable pour les utilisateurs, mais il n’y a pas que de bonnes nouvelles.

Plus tôt cette année, Netflix a révélé qu’un plan abordable avec publicités arriverait en 2023 pour regagner une grande partie des abonnés qu’il a perdus au cours des 12 derniers mois, mais les rumeurs ont ensuite suggéré un lancement avant la fin de l’année. Eh bien, c’est maintenant officiel, et Netflix vient d’annoncer son nouveau plan essentiel avec publicités à partir du 3 novembre.

Vous aimez Netflix tel que vous l’avez aujourd’hui ? Parfait, rien ne va changer pour vous ! Et à partir de novembre, pour que chacun puisse profiter de Netflix, nous serons disponibles à partir de 5,99 €/mois, via une nouvelle offre avec publicité. https://t.co/HOrZlFGUIu pic.twitter.com/h5YxXkbrtb —Netflix France (@NetflixFR) October 13, 2022

Netflix Essentiel avec pub sera lancé aux États-Unis, en Australie, au Brésil, au Canada, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, au Mexique, en Espagne et au Royaume-Uni pour commencer. La société indique que les utilisateurs peuvent s’attendre à environ 4 à 5 publicités par heure, d’une durée de 15 à 30 secondes. Cependant, ce n’est pas la seule chose que vous devrez prendre en compte.

Comme prévu par les précédentes rumeurs, le nouveau plan publicitaire de Netflix n’offrira pas autant de fonctionnalités ou de contenu que les plans habituels. Pour commencer, il ne diffusera vos films et séries TV préférés qu’en résolution 720p, ce qui pourrait être un obstacle pour certains utilisateurs.

Netflix Essentiel avec pub fonctionnera toujours sur un large éventail de téléviseurs, de consoles et d’appareils mobiles, mais vous ne pourrez pas télécharger de contenu pour le regarder hors ligne, car cette fonctionnalité sera réservée aux forfaits plus onéreux. En outre, Netflix a confirmé « qu’un nombre limité de films et de séries TV ne seront pas disponibles en raison de restrictions de licence, sur lesquelles nous travaillons actuellement ».

Les autres formules ne changent pas

Dans l’ensemble, ce nouveau niveau Netflix soutenu par la publicité arrive à un prix compétitif et devrait donner aux utilisateurs et aux potentiels clients davantage d’options. Cela dit, ne soyez pas surpris s’il obtient une hausse de prix dans quelques années, quelque chose que nous avons vu à maintes reprises de la part du géant du streaming.

Les autres formules Netflix restent inchangées : 8,99 euros par mois pour la formule Essentiel (qui passera à une résolution de 720 p en même temps que la formule Essentiel avec pub en novembre), 13,49 euros pour la formule Standard (qui permet d’utiliser deux appareils en même temps, une résolution de 1080 p et la prise en charge de deux appareils en même temps) et 17,99 euros par mois pour la formule Premium (quatre appareils en même temps et une résolution de 4K).