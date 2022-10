Apple lance un nouvel iPad avec un écran plus grand et l’USB-C

Apple donne à son iPad d’entrée de gamme une cure de jouvence de 2022. En effet, il présente des changements de conception assez importants. Cela signifie un écran plus grand, des bords d’écran plus minces, un processeur plus rapide, une mise à niveau de la caméra et un port USB Type-C.

Cela signifie également une augmentation du prix. Le nouvel iPad d’Apple est doté d’un écran Liquid Retina de 10,9 pouces, d’un processeur A14 Bionic et d’un prix de départ de 589 euros… contre 439 euros pour le modèle 10,2 pouces de l’année dernière.

La tablette de 477 g mesure 248,6 x 179,5 x 7 mm et dispose d’un capteur Touch ID dans le bouton d’alimentation, d’un connecteur USB Type-C sur la tranche inférieure de la tablette, et d’un écran Liquid Retina de 10,98 pouces d’une résolution de 2 360 x 1 640 pixels avec une densité de pixels de 264 pixels par pouce, supportant une luminosité allant jusqu’à 500 nits, et supportant un Apple Pencil de 1ère génération (vendu séparément).

Au cœur de la nouvelle tablette, on trouve une puce A14 Bionic, avec un processeur à 6 cœurs, une carte graphique à 4 cœurs et un moteur neuronal à 16 cœurs. C’est une puce vieille de 2 ans qui a fait ses débuts avec l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPad Air (2020) d’Apple. Apple affirme que le nouvel iPad est trois fois plus performant que l’iPad de septième génération sorti en 2019 et qu’il offre une « autonomie de toute une journée ».

La tablette dispose d’une caméra primaire grand-angle de 12 mégapixels, d’une caméra frontale ultra-large de 12 mégapixels avec un support de la fonction Center Stage (qui vous maintient dans le cadre lorsque vous vous déplacez). La caméra a également été déplacée vers l’un des bords les plus longs de la tablette, ce qui facilite l’utilisation de FaceTime et d’autres applications d’appels vidéo en mode paysage.

Disponible en 4 coloris

Parmi les autres caractéristiques, citons les haut-parleurs stéréo, les doubles microphones, la prise en charge du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2 et la prise en charge optionnelle des réseaux cellulaires 5 G. Une chose que le nouveau modèle n’a pas ? Une prise casque.

Le nouvel iPad sera disponible en précommande à partir du 18 octobre 2022 à partir de 589 euros pour un modèle Wi-Fi uniquement avec 64 Go de stockage ou 789 euros pour un modèle Wi-Fi + cellulaire avec 64 Go. Vous pouvez également passer à 256 Go de stockage, mais il vous en coûtera 200 euros de plus.

L’iPad (2022) de 10,9 pouces est disponible en bleu, rose, jaune ou argent.