YouTube met fin à l’essai de l’abonnement Premium pour les vidéos 4K

Il y a quelques semaines, Google a partiellement testé une modification de YouTube Premium qui aurait empêché les utilisateurs gratuits de regarder des vidéos en 4K. Maintenant, YouTube a confirmé qu’il a mis fin à son test où il fallait un compte Premium pour regarder des vidéos en 4K.

YouTube n’a pas décidé de restreindre la vidéo 4K aux seuls utilisateurs Premium, vous pouvez donc vous détendre si c’était votre principale préoccupation. Pour faire simple, pour l’instant, YouTube a « entièrement désactivé » l’essai qui nécessitait un abonnement premium pour diffuser des vidéos en résolution 4K, a annoncé l’entreprise sur Twitter.

we’ve fully turned off this experiment. viewers should now be able to access 4K quality resolutions without Premium membership. we’re here if you have other q’s

— TeamYouTube (@TeamYouTube) October 17, 2022