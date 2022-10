Apple viserait 2024 pour son premier appareil pliable, mais ce ne sera pas l’iPhone

Wood de CCS Insight a également déclaré que le lancement d’un iPhone pliable serait une initiative « très risquée » pour Apple , car tout problème matériel du type de ceux qui ont affecté les premières versions d’appareils pliables analogues de fabricants rivaux porterait un coup dur à la réputation d’Apple. Le prix du premier smartphone pliable d’Apple pourrait également être très élevé, Wood suggérant qu’il pourrait coûter jusqu’à 2 500 dollars, soit 900 dollars de plus que l’iPhone 14 le plus cher.

Ming-Chi Kuo, un autre analyste qui a vu juste sur de nombreuses prévisions relatives à Apple, a déclaré en avril que s’il s’attendait à ce que la société lance son premier appareil pliable sous la forme d’un smartphone dès 2024, de nouvelles informations lui font penser qu’Apple pourrait en fait lancer un « iPad pliable ou un hybride d’iPad et d’iPhone » en 2025, soit un an plus tard que ce que prévoit CCS Insight.