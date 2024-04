YouTube Shorts : De l’expérimentation à 70 milliards de vues quotidiennes

Je me souviens très bien du lancement de YouTube Shorts. Ils ont d’abord été disponibles uniquement en Inde à l’automne 2020, en réponse à l’interdiction de TikTok en Inde, puis tout le monde a soudainement voulu participer à l’action. Ce n’est qu’en mars 2021 que les Shorts ont été officiellement disponibles aux États-Unis, puis dans le monde entier plus tard la même année.

Aujourd’hui, on peut trouver des Shorts sur la page d’accueil et les applications mobiles de YouTube. En fait, selon un article publié sur le blog officiel de YouTube, les Shorts totalisent plus de 70 milliards de vues par jour. Ces chiffres sont impressionnants quand on sait qu’à une époque, nous n’étions même pas sûrs que les Shorts allaient devenir une réalité.

Non seulement les Shorts connaissent un succès certain, mais ce format de courte durée offre aux créateurs de nouveaux moyens de gagner de l’argent et une toute nouvelle façon de faire preuve de créativité sur la plateforme YouTube.

YouTube a ouvert le partage des revenus pour les Shorts il y a un an. En tant que créateur, être accepté dans le YouTube Partner Program (YPP) est en quelque sorte le premier grand objectif que l’on se fixe. Après avoir travaillé dur pour réaliser des vidéos, les créateurs veulent être rémunérés équitablement lorsque leur travail a du succès.

Or, traditionnellement, c’est le contenu de longue durée qui rapporte le plus à YouTube, du moins c’est ce que l’on croyait.

Les créateurs gagnent de l’argent avec les Shorts

Or, selon les statistiques publiées par la plateforme, un grand nombre de créateurs (plus de 25 % d’entre eux) qui font partie du PPJ gagnent également de l’argent grâce aux Shorts. En outre, les créateurs qui cartonnent avec les Shorts commencent souvent à gagner de l’argent avec toutes les autres fonctionnalités de YouTube : publicités sur les vidéos longues, abonnements, etc. YouTube affirme que plus de 80 % des créateurs qui gagnent de l’argent grâce aux courts métrages sont également rémunérés par d’autres moyens.

Cette histoire de Shorts n’en est qu’à ses débuts, mais il est évident qu’elle est en train de prendre une ampleur que personne n’aurait pu imaginer. Les vidéos longues resteront toujours le fondement de YouTube, mais les Shorts apportent une toute nouvelle dynamique et offrent aux créateurs de nouveaux moyens de gagner de l’argent grâce à leur créativité. Ce n’est pas la tasse de thé de tout le monde et certains détestent carrément voir ces courtes vidéos apparaître et spammer leur fil d’actualité YouTube. Cependant, à moins que le vent ne tourne, il est évident que les Shorts feront partie de YouTube pendant un certain temps, et comme de plus en plus de créateurs s’y joignent, le train de l’argent des courts métrages pourrait bien prendre de l’ampleur.