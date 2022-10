Le Chromecast avec Google TV fait le saut vers Android 12

by

Le Chromecast de Google est l’une des meilleures offres du marché si vous cherchez un lecteur multimédia. Le petit dongle de Google fait beaucoup de choses pour sa taille et son prix, notamment le streaming Internet et vidéo. Grâce à la fonction « Toile de fond », le Chromecast peut être utilisé pour afficher des œuvres d’art, des photos, des actualités et même des prévisions météorologiques.

Plusieurs modèles de Chromecast sont sortis depuis 2013, le dernier étant arrivé au plus tard le mois dernier. La version la moins chère du Chromecast 4K, le modèle HD, est vendue à seulement 40 euros, une offre incroyable si vous ne disposez pas d’un téléviseur 4K. Les clients qui veulent l’expérience multimédia ultime peuvent obtenir le Chromecast 4K pour seulement 70 euros, soit seulement 30 euros de plus que la variante HD, mais le prix en vaut la peine.

Le Chromecast avec Google TV n’est pas un appareil d’un ancien temps, puisqu’il vient de fêter son deuxième anniversaire. Mais, il n’est pas prêt d’être mis au placard, comme le montre une nouvelle mise à jour logicielle. Le premier appareil doté du nouveau système d’exploitation et de la nouvelle interface utilisateur « Google TV » (par opposition à l’ancien Google TV d’antan, mais nous nous égarons) vient de passer d’Android 10 à Android 12.

Une fois la mise à jour de 722 Mo terminée, vous verrez à peu près la même chose à l’écran qu’avant. Et c’est très bien.

Parmi les autres améliorations notables, citons les nouveaux paramètres qui vous permettront de mieux contrôler les contenus à gamme dynamique élevée. Vous pourrez désormais définir vos préférences HDR entre Dolby Vision, HDR normal et SDR (gamme standard). Une nouvelle option vous permet également de passer d’une fréquence d’images à une autre tout en continuant à faire correspondre les fréquences d’images.

Faites la mise à jour

La sécurité et la confidentialité du nouveau système sont également prises en compte, tout comme les commandes de niveau système pour les microphones et les caméras.

Et c’est tout. La mise à jour devrait être disponible dès maintenant — allez dans Paramètres > Système > À propos de > Mise à jour du système pour commencer. Notez que cette mise à jour s’applique à la fois à l’ancien Chromecast avec Google TV et au nouveau modèle Chromecast HD qui est limité à 1080 p (et pas de Dolby Vision) mais qui est autrement exactement le même.