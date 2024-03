YouTube révolutionne le visionnage avec « Sauter en avant »

YouTube innove avec une nouvelle fonctionnalité « Sauter en avant » pour améliorer l’expérience utilisateur. Actuellement en phase de test et accessible uniquement à une poignée d’utilisateurs Premium, cette fonction expérimentale promet de faciliter la navigation dans les vidéos.

L’ère du visionnage vidéo linéaire pourrait bien être révolue avec l’introduction de la fonctionnalité « Sauter en avant » par YouTube. Imaginons : vous écoutez votre podcast préféré sur YouTube, mais soudain, le sujet devient lassant. Grâce à cette nouvelle fonction, passer à une partie plus intéressante de la vidéo devient un jeu d’enfant.

Cette fonctionnalité, actuellement à l’essai, permet aux utilisateurs de sauter directement à des sections spécifiques d’une vidéo. En double-cliquant pour avancer, YouTube propose désormais des sections déterminées en fonction des données des utilisateurs. Si une majorité d’utilisateurs se concentre sur une partie précise de la vidéo, celle-ci sera suggérée comme point de saut recommandé.

Pour le moment, « Sauter en avant » est exclusivement disponible pour les abonnés YouTube Premium participant au programme de test. Si vous souhaitez explorer cette fonctionnalité ainsi que d’autres fonctionnalités expérimentales, rendez-vous sur la page des expériences de YouTube.

Vous pouvez également y accéder depuis l’application YouTube en tapant sur votre photo de profil, puis en sélectionnant « Paramètres » et « Tester les fonctionnalités expérimentales ».

Disponibilité et perspectives

Bien que cette fonctionnalité soit limitée à une sélection restreinte de vidéos durant sa période d’essai, son avenir reste incertain. YouTube n’a pas encore confirmé si « Sauter en avant » deviendra une fonctionnalité officielle ou à quel moment cela pourrait se produire. Comme toujours, je vous tiendrais informé des développements à venir.

L’introduction de « Sauter en avant » témoigne de l’engagement de YouTube à améliorer continuellement l’expérience de visionnage, rendant la navigation dans les vidéos non seulement plus intuitive, mais aussi plus agréable.