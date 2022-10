Pourquoi la reconnaissance faciale du Pixel 7 ne fonctionne pas avec Google Pay

Le Pixel 7 réintroduit enfin la fonctionnalité de reconnaissance faciale de Google, qui a fait ses débuts dans le smartphone Pixel 4. Mais vous voudrez toujours utiliser le capteur d’empreintes digitales sur votre Pixel 7, car la reconnaissance faciale ne fonctionne pas avec Google Pay ou les connexions aux applications.

Cette limitation a été remarquée pour la première fois par Max Weinbach, un journaliste et contributeur de 9to5Google. Peu de temps après le lancement du Pixel 7, Weinbach a tweeté que son Pixel 7 Pro refuse automatiquement tous les paiements sans contact.

Seem a bit of poor UX is confusing a lot of Pixel 7 users right now. If you unlock your phone with face authentication and then try to make a contactless payment via Google Pay, the payment is declined and then you’re asked to unlock your phone via fingerprint.

De toute évidence, Weinbach a rencontré ce problème parce qu’il a essayé d’activer Google Pay avec la reconnaissance faciale. Comme l’explique Mishaal Rahman d’Esper, la reconnaissance faciale est un système biométrique de « classe 1 », ce qui signifie qu’il n’est pas suffisamment sécurisé pour déverrouiller Google Pay ou se connecter à des applications.

Unrelated but every single time I try to pay with the Pixel 7 Pro, the transaction gets declined. No matter the card.

I just had to whip out an iPhone to use that to pay instead but it’s really weird. https://t.co/nh6tOogvSy

—Max Weinbach (@MaxWinebach) October 16, 2022