DirectStorage de Microsoft pourrait améliorer les temps de chargement de 200 %

Microsoft vient d’introduire la décompression GPU dans sa nouvelle API DirectStorage, la portant à la version 1.1. La décompression GPU peut apporter d’énormes gains de performance dans les jeux — Microsoft promet jusqu’à 200 % d’amélioration des temps de chargement. Malheureusement, il est encore trop tôt pour s’enthousiasmer — nous ne verrons peut-être pas DirectStorage avant un bon moment.

DirectStorage de Microsoft est un nouveau logiciel qui aidera les jeux à utiliser les temps de chargement ultra-rapides des disques SSD NVMe. Alors que le développement de DirectStorage progresse, Microsoft vient d’annoncer que la version 1.1 de son nouveau logiciel se profile à l’horizon, et qu’elle apporte avec une mise à jour importante qui inclut la décompression GPU.

Normalement, les tâches de décompression sont effectuées par le processeur et non par la carte graphique. Cependant, étant donné que les GPU font un excellent travail en exécutant les mêmes tâches encore et encore en parallèle, Microsoft a décidé d’essayer de déplacer une partie de ce travail de décompression du CPU vers le GPU. L’utilisation des cœurs graphiques des GPU modernes s’est avérée efficace pour réduire considérablement les temps de chargement des jeux.

Dans ses tests, Microsoft a réussi à réduire le temps de chargement des ressources de 2,36 secondes à seulement 0,8 seconde. Pour les joueurs, cela signifie des écrans de chargement plus rapides, une construction plus rapide du monde dans les jeux à monde ouvert et une amélioration générale des performances lorsque des ressources doivent être chargées. Microsoft prévoit des performances jusqu’à 200 % plus rapides, soit trois fois plus rapides que sans décompression GPU.

L’utilisation de la décompression GPU réduit également l’utilisation du CPU de 85 %.

AMD, NVIDIA et Intel travaillent sur des pilotes

Microsoft prévoit que DirectStorage fonctionne à la fois sur Windows 11 et Windows 10, mais le premier bénéficiera de quelques optimisations supplémentaires qui pourraient rendre l’API plus puissante sur Windows 11. AMD et NVIDIA travaillent déjà sur des pilotes qui prennent en charge DirectStorage. Intel, avec ses nouvelles cartes graphiques Arc Alchemist, a également de tels pilotes en préparation.

DirectStorage semble certainement impressionnant et pourrait apporter des gains de performance réalistes aux joueurs. Malheureusement, nous sommes encore loin de voir cette technologie se répandre largement. En effet, malgré le fait qu’il atteindra bientôt la version 1.1, DirectStorage n’est pas encore commercialisé — et il ne le sera pas avant un certain temps.

Jusqu’à présent, un seul titre a été annoncé comme donnant accès à DirectStorage : Forspoken. Le jeu est sans cesse retardé et la dernière mise à jour nous apprend qu’il n’arrivera pas avant janvier 2023. Cela signifie que Microsoft ne sera pas en mesure de présenter sa nouvelle API avant le début de l’année prochaine. La bonne nouvelle est qu’une fois que DirectStorage sera là, il pourrait être un ajout très prometteur à Windows 11 et Windows 10.