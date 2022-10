Microsoft dévoile ses projets d’applications Android pour Windows 11

by

Windows 11 a introduit le Windows Subsystem for Android (WSA), un moyen pour les applications Android de fonctionner sur les PC sous Windows généralement téléchargées depuis l’Amazon Appstore. Microsoft a maintenant un plan public pour améliorer encore cette fonctionnalité.

Microsoft a déjà apporté plusieurs améliorations à WSA depuis la sortie de Windows 11, notamment en mettant à jour le hub central d’Android 11 à 12.1, en améliorant les performances et en ajoutant davantage d’intégrations avec Windows. Microsoft a maintenant publié un dépôt de GitHub pour son Windows Subsystem for Android pour que les développeurs d’applications puissent trouver des informations et déposer des rapports de bugs.

De plus, ce dépôt contient également une feuille de route publique pour les améliorations à venir pour WSA.

La feuille de route indique que Microsoft travaille à la mise à jour du WSA vers Android 13, ce qui apporterait de nombreuses améliorations de sécurité et des corrections de bugs pour les applications Android — la plupart des améliorations de conception de Google dans Android 13 ne s’appliqueraient pas à la version de la machine virtuelle, puisque tout ce que vous voyez sont les applications.

Microsoft travaille également sur la prise en charge des raccourcis de l’écran d’accueil, du « transfert de fichiers », du mode « Picture-in-picture » et de l’accès au réseau local par défaut.

Des fonctionnalités délaissées pour le moment

Le document révèle également quelques fonctionnalités qui n’arriveront pas dans le Windows Subsystem for Android, que Microsoft explique simplement comme « indisponibles » — soit parce qu’elles ne fonctionnent pas sous une couche de virtualisation, soit parce qu’il n’y a pas de besoin suffisant pour la fonctionnalité. La liste des fonctionnalités bloquées comprend la gestion des droits numériques au niveau matériel, le support USB, l’accès direct aux périphériques Bluetooth et tous les widgets.

On ne sait toujours pas si Windows permettra l’installation aisée d’APK dans le Subsystem — actuellement, vous devez utiliser ADB ou un autre outil pour installer des applications en dehors de l’Amazon Appstore. Cela pourrait être couvert par la promesse de « transfert de fichiers », mais nous devrons attendre et voir. Microsoft limite également toujours le Windows Subsystem for Android aux régions où l’Amazon Appstore est officiellement disponible.