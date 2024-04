Google prépare le lancement d’un nouveau Chromecast 4K avec télécommande améliorée

Près de quatre ans après la sortie du Chromecast original avec Google TV, il semble que Google se prépare à sortir une suite à son populaire dongle de streaming. Ce modèle devrait être une mise à jour du modèle 2020 avec une nouvelle télécommande, mais il conservera la même résolution 4K et le même prix de 49,99 dollars que le modèle original — 69,99 euros en France.

L’existence de ce nouveau dongle a été confirmée par une source anonyme à 9to5Google. La source a déclaré que le nouveau Chromecast bénéficiera probablement d’une mise à jour sous le capot avec un processeur plus puissant pour un streaming plus fluide.

En outre, le nouveau Chromecast avec Google TV devrait être livré avec une nouvelle télécommande qui aura plus de boutons que l’itération précédente, y compris un bouton « magique » personnalisable. Ce bouton « magique » a également été repéré le mois dernier dans une décomposition de l’APK d’une version mise à jour de l’application Google Home.

Nous n’avons pas les détails exacts de ce nouveau processeur, mais on suppose qu’il s’agit d’une amélioration notable par rapport au modèle actuel.

Le dongle 4K actuel est équipé d’un Amlogic S905X3 (uniquement pour les CPU Cortex A55), et si Google s’en tient à Amlogic, une bonne mise à jour serait le prochain Amlogic S905X5. En plus d’un processeur et d’un GPU plus rapides, il prend également en charge le codec vidéo AV1, un élément que Google a mis en avant dans son écosystème parce qu’il permet de réduire ce qui doit être une facture incroyable pour la bande passante de YouTube. Il a fait de l’AV1 une exigence pour certains nouveaux appareils afin d’obtenir l’application YouTube, et bien qu’il l’ait imposé à des concurrents comme Roku, le meilleur dongle de Google ne dispose pas encore de la prise en charge matérielle du codec. Techniquement, le S905X5 n’est pas encore officiel et nous ne disposons donc pas d’une fiche technique complète, mais des partenaires en parlent depuis l’année dernière.

Un Chromecast avec Google TV 2020 qui est vieillissant !

La nouvelle télécommande, si elle correspond à l’image ci-dessus, aura plus de boutons que l’actuelle. Cela devrait permettre de trouver plus facilement les fonctions dont vous avez besoin, mais le véritable joyau semble être le bouton « magique » programmable qui peut être personnalisé avec des raccourcis vers vos applications ou fonctionnalités préférées. Ce pourrait être un excellent moyen d’accéder rapidement au contenu que vous aimez ou de lancer des applications fréquemment utilisées.

On peut espérer que ce rapport s’avère exact, car le Chromecast 2020 avec Google TV aurait dû être rafraîchi depuis longtemps. Une version 1080p moins onéreuse a été lancée en 2022, ce qui constituait une excellente option d’entrée de gamme capable de rivaliser avec d’autres offres. Cependant, pour ceux qui préfèrent regarder leur contenu avec une qualité supérieure, un dongle Google TV 4K aux spécifications plus élevées est certainement une bonne idée — surtout s’il offre plus de stockage.