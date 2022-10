Google permet de transcrire un appel Google Meet directement dans un fichier Google Docs

Repérer l’endroit exact où votre dernière présentation a déraillé pourrait bientôt être beaucoup plus facile grâce à une nouvelle mise à jour de Google Docs. La société a révélé que les utilisateurs de son traitement de texte sont désormais en mesure de transcrire un appel Google Meet directement dans un fichier Google Docs, ce qui signifie que vous ne perdrez jamais les informations dont vous avez besoin.

« Les transcriptions de réunion capturent automatiquement la discussion de la réunion, ce qui facilite le suivi par la suite ou sert d’enregistrement », a indiqué la société dans un article de blog sur Google Workspace annonçant cette fonctionnalité.

La fonctionnalité sera activée par défaut, et les participants verront une notification leur indiquant que les transcriptions sont actives avant de rejoindre l’appel. Une fois terminé, le fichier transcrit sera sauvegardé dans le dossier « Enregistrements de la réunion » de l’hôte dans Google Drive, comme pour les enregistrements de la réunion.

Pour les réunions comptant moins de 200 invités, l’organisateur, les co-organisateurs ou l’initiateur de la transcription recevront un lien vers le document de transcription par e-mail à la fin de la réunion. De plus, la transcription sera automatiquement jointe à l’invitation de calendrier associée à la réunion.

Pour les réunions de visioconférence plus importantes (plus de 200 participants), la transcription ne sera partagée qu’avec les organisateurs, l’hôte et les co-animateurs de la réunion, ainsi que les utilisateurs individuels qui en ont fait la demande. Pour les réunions récurrentes, de nouveaux documents de transcription seront continuellement ajoutés à l’invitation de l’agenda.

Uniquement en anglais pour le moment

Disponible dès maintenant pour les utilisateurs de Google Meet sur ordinateur de bureau et portable, mais uniquement en anglais pour le moment, elle sera proposée aux clients de Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, et aux clients de la mise à niveau Enseignement et apprentissage.

Toutefois, les utilisateurs possédant un compte Google personnel, les clients de Google Workspace Essentials, Business Starter, Education Standard, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline et Nonprofits, ainsi que les anciens clients de G Suite Basic et Business, ne pourront pas encore l’utiliser.

Google Meet a aussi récemment facilité le partage de votre flux vidéo, ce qui signifie que le lancement de présentations en ligne ou de réunions d’équipe devrait bientôt être beaucoup moins stressant, et permettre à tous les participants de partager leur propre flux vidéo avec tous les autres.