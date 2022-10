Apple confirme que certains utilisateurs de l’iPhone 14 rencontrent un problème de support de la carte SIM

En attendant, il semble que le modèle Pro continue d’être la grande vedette de l’iPhone 14, Apple ayant récemment demandé aux fournisseurs de ralentir la production du modèle Plus et du modèle standard pour se concentrer davantage sur les versions Pro.

Toutefois, Apple recommande aux utilisateurs d’attendre quelques minutes lorsque le message apparaît, et dans certains cas, il pourrait disparaître de lui-même. Si le message ne disparaît pas et que l’appareil se bloque, les utilisateurs ne doivent pas tenter de restaurer l’iPhone par eux-mêmes, mais se rendre dans un Apple Store pour obtenir de l’aide.

Aucune solution de contournement n’est connue , et étant donné que l’appareil se fige, l’attente d’un correctif officiel est aussi pénible que possible.

À ce stade, il semble que tous les nouveaux iPhone souffrent du même problème, y compris l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. La société indique qu’elle a déjà commencé une enquête, mais d’après les données préliminaires, il semble que le problème soit lié à un problème logiciel et n’ait rien à voir avec le matériel.