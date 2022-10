L’écran du Pixel Fold de Google pourrait ressembler à celui du Galaxy Z Fold 4

Contrairement à ce que beaucoup attendaient avant le grand événement du 6 octobre de Google, le tout premier appareil Pixel pliable n’est pas encore officiel… sous quelque forme que ce soit. Mais nous savons tous (en quelque sorte) qu’un tel produit est bel et bien réel et qu’il arrivera sur le marché… à un moment donné, très probablement en 2023, du moins selon les dernières prédictions faites par les analystes industriels les mieux connectés.

Bien que cela puisse sembler un peu tôt, certaines des spécifications de la caméra du Pixel Fold sont également (soi-disant) sorties sur la toile, et maintenant un tas de détails clés sur le ou les écrans du grand challenger du Galaxy Z Fold 4 du géant de la recherche peuvent être ajoutés à sa proposition de valeur prospective.

Google essaiera sans doute de grignoter la part de marché dominante de Samsung sur le marché des appareils pliables avec l’aide de son rival occasionnel et partenaire commercial fréquent. C’est vrai, il semble que les deux écrans du Pixel Fold seront fournis par Samsung, ce qui n’est pas vraiment choqué étant donné que l’on peut dire la même chose des panneaux (uniques) des Pixel 7, 7 Pro, et même du Pixel 6a de milieu de gamme.

Ce qui est beaucoup plus intéressant à noter dans le dernier rapport exclusif de 91mobiles basé sur des informations internes dénichées par le développeur Kuba Wojciechowski, c’est la résolution de 2 208 x 1 840 pixels de l’écran principal de ce prochain pliable.

C’est presque identique à ce que le Galaxy Z Fold 4 susmentionné a à offrir dans ce domaine (plus précisément, 2 176 x 1 812 pixels), et bien que Wojciechowski ne soit pas sûr à 100 % de ce détail, le Pixel Fold est très susceptible de supporter la même technologie de taux de rafraîchissement de 120 Hz que son principal rival, au moins en ce qui concerne cet écran principal pliable.

According to the code, the camera setup is as follows: back of the phone: IMX787 main, S5K3J1 tele, IMX386 ultrawide. Inner camera is a IMX355 from the Pixel 6 and the outer sensor on the front is another S5K3J1. This is a fairly comprehensive setup, fitting for a premium device.

