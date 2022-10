Le casque de réalité mixte d’Apple pourrait prendre en charge le balayage de l’iris

La nouvelle frontière de la technologie mobile est arrivée. La réalité virtuelle/augmentée (c’est-à-dire la RA et la RV) n’est plus confinée au domaine de la science-fiction, mais fait plutôt partie de la stratégie à long terme de nombreux géants américains de la technologie.

La semaine dernière, Meta (la société qui a changé de nom afin de mieux refléter sa véritable ambition d’établir le « Métaverse ») a annoncé son casque VR le plus raffiné jamais conçu, le Quest Pro. Google travaillerait également sur son propre casque AR/VR. Et qui peut oublier Apple ? Le mois dernier, Tim Cook, le PDG d’Apple, a déclaré que « vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans la réalité augmentée », laissant entendre que la RA est la prochaine grande affaire d’Apple et de la technologie en général.

Toutes les rumeurs s’accordent à dire qu’Apple développe des casques pour la réalité mixte et la réalité augmentée. Apple travaillerait depuis un certain temps sur un casque de réalité augmentée, qui devrait faire ses débuts l’année prochaine. Cependant, de nouveaux horizons s’accompagnent naturellement de nouveaux obstacles et la société de Cupertino travaille déjà à des solutions novatrices pour ces derniers. La vie privée est une préoccupation de plus en plus répandue au sein de la communauté technologique. C’est pourquoi de nombreuses entreprises mettent l’accent sur l’importance de l’authentification biométrique.

The Information a récemment publié un rapport affirmant que Apple développe une nouvelle technologie de balayage de l’iris pour le casque de réalité mixte. Cette technologie facilitera l’authentification, ce qui conduira à des moyens plus sûrs de s’identifier et de payer à l’avenir.

Actuellement, les appareils Apple prennent en charge deux formes d’authentification biométrique : Touch ID (c’est-à-dire les capteurs d’empreintes digitales) ou Face ID (c’est-à-dire la reconnaissance faciale). Inutile de dire que ni l’un ni l’autre ne sont particulièrement bien adaptés à un casque VR/AR. Par conséquent, Apple travaillerait donc sur sa nouvelle forme d’authentification biométrique : le balayage de l’iris. Ce système fonctionnerait essentiellement de la même manière que Face ID et Touch ID avant lui. Les utilisateurs pourront s’authentifier, se connecter à leurs comptes personnels et initier des paiements simplement en vertu de la biométrie.

Un condensé de technologie

Le casque AR d’Apple disposerait d’une pléthore de caméras internes pour permettre diverses fonctionnalités. Selon le rapport, Apple utilisera également des caméras orientées vers le bas pour capturer les jambes des utilisateurs. Toutes ces fonctionnalités logicielles feront partie de realityOS, la marque déposée d’Apple, qui est une marque déposée dans plusieurs pays.

En outre, Apple devrait utiliser des écrans micro-OLED pour ses casques. Pour rappel, le micro-OLED est essentiellement un OLED qui sera monté sur un substrat de silicium, contrairement aux panneaux conventionnels qui seraient incrustés sur des lunettes. Sony et LG devraient être les principaux fournisseurs d’écrans pour les casques d’Apple.

Ces implémentations technologiques semblent très intéressantes et donneraient un avantage significatif sur des concurrents tels que Meta. Le casque AR d’Apple devrait coûter environ 3 000 dollars, ce qui en fait un produit de niche dans l’écosystème d’Apple. Sa sortie est prévue pour 2023.