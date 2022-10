Apple se prépare déjà au lancement de l’iPhone 15

Apple n’a lancé que récemment le nouvel iPhone 14, mais il s’avère que le géant technologique basé à Cupertino fait déjà les préparatifs nécessaires pour le lancement de l’iPhone 15. Il va sans dire que le lancement de l’iPhone 15 est prévu pour septembre 2023, donc nous sommes encore très loin du moment où cela se produira.

Cependant, Apple veut apparemment s’assurer que tout se déroule comme prévu, et la société a donc commencé à contacter le personnel de ses Apple Store pour leur dire qu’aucun congé ne serait autorisé entre le 15 septembre 2023 et le 7 octobre 2023, et entre le 2 décembre 2023 et le début du mois de janvier 2024.

Un rapport de MacRumors révèle qu’Apple envoie apparemment des mémos au personnel des Apple Store, mais d’un autre côté, les directeurs de magasin affirment que les nouvelles instructions viennent en fait de la direction supérieure.

Bien sûr, Apple indique déjà aux employés que prendre des congés entre lesdites dates est inhabituel étant donné que nous sommes à près d’un an du moment où les nouvelles instructions entreront réellement en jeu. Le plus souvent, l’entreprise n’envoie ce type d’avis que quelques jours avant, le plus souvent en utilisant l’application de communication interne d’Apple.

Néanmoins, il semble qu’Apple fasse de gros efforts pour préparer les débuts de l’iPhone 15.

La gamme d’iPhone de 2023

On s’attend à ce que l’appareil soit équipé de l’USB-C, et serait le premier iPhone de l’histoire à être livré sans port propriétaire. Cette décision intervient après que l’Union européenne a rendu l’USB-C obligatoire sur tous les appareils vendus sur le Vieux Continent, Apple devant donc renoncer à son port propriétaire et opter pour ce connecteur plus répandu.

Apple devrait publier des mises à jour pour tous les modèles d’iPhone actuellement dans la gamme, même s’il est probable que la Dynamic Island pourrait être étendue à tous les appareils, y compris les modèles standard. Sur l’iPhone 14, seuls les modèles Pro sont équipés de la Dynamic Island, tandis que les versions standard utilisent une encoche.