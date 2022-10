Voici les premiers Chromebooks dédiés au gaming

Les Chromebooks sont devenus de plus en plus populaires au cours de la dernière décennie. Google a développé de nombreuses solutions de contournement pour l’exécution d’applications et de jeux populaires, comme des conteneurs pour les applications Android et Linux. Google se lance maintenant dans le cloud gaming pour les Chromebooks.

Les Chromebooks ont déjà bien fonctionné avec la plupart des services de jeux sur le cloud, puisque de nombreuses plateformes populaires ne nécessitent que le navigateur Chrome. Cependant, Google collabore désormais avec des fabricants pour développer des Chromebooks spécifiquement destinés au cloud gaming, ce qui est un concept un peu étrange — tout l’intérêt du cloud gaming est de jouer à des jeux sur du matériel ou des appareils peu onéreux que vous possédez déjà. Il y aura trois Chromebooks de jeu pour commencer, et d’autres suivront probablement dans les mois à venir.

Le premier est le Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook, qui dispose d’un grand écran de 16 pouces à taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz, du Wi-Fi 6E, d’un clavier RVB et d’un processeur Intel Core i5 de 12e génération. Il commencera à 599 dollars, bien que Lenovo n’ait pas mentionné quelles seront les spécifications exactes du modèle d’entrée de gamme.

Le Chromebook 516E d’Acer dispose également d’un écran de 16 pouces à 120 Hz et de processeurs Intel de 12e génération. Le modèle qui sera vendu en Amérique du Nord (CBG516-1H-53TY) aura un processeur Core i5-1240P, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, et un prix de 649,99 dollars.

Enfin, ASUS a révélé le Chromebook Vibe CX55 Flip (modèle CX5501). Il dispose d’un écran à taux de rafraîchissement encore plus élevé, fonctionnant à 144 Hz sur un panneau de 15,6 pouces. Il n’y a pas de lumières RVB sur le clavier, mais il a les touches WASD soulignées en orange, et il a le même design convertible 2-en-1 que les autres ordinateurs portables ASUS Chromebook Flip.

Pas de carte graphique discrète

Il y a une différence significative entre ces Chromebooks et les ordinateurs portables de jeu traditionnels, outre le système d’exploitation — aucun des Chromebooks n’a de carte graphique discrète. Ce n’est pas un problème pour les jeux sur le cloud, et cela réduit le poids et le prix, mais ce sera un problème lorsque Steam pour Chrome OS sera largement déployé (ou si vous installez Steam dans la couche Linux existante). Vous devrez toujours compter sur le cloud gaming pour les titres plus avancés, même si vous avez un Chromebook de jeu.

Le nouveau matériel est livré avec une expérience logicielle Chrome OS légèrement modifiée. Les Chromebooks de jeu afficheront clairement les services de cloud gaming pendant le processus de configuration, et les jeux apparaîtront dans la barre de recherche du lanceur d’applications. Les modèles seront également livrés avec un essai gratuit de trois mois pour Amazon Luna+ et le niveau RTX 3080 de NVIDIA GeForce Now.

Google a travaillé avec Amazon, NVIDIA et Xbox Cloud Gaming

Google a travaillé avec Amazon, NVIDIA et Xbox Cloud Gaming pour améliorer les performances et la réactivité sur les Chromebooks, et chaque service dispose d’une Progressive Web App (PWA) installable pour un accès facile dans le menu des applications et le lanceur. GeForce Now prendra en charge le streaming jusqu’à 1600 p et 120 Hz, tandis que Xbox et Luna fonctionneront à 60 fps et 1080p.

Google travaille même avec des fabricants d’accessoires de jeu pour rendre les claviers, souris et autres dispositifs plus utilisables sur Chrome OS. Lenovo, HyperX, Steelseries et Corsair travaillent sur des dispositifs compatibles avec les Chromebooks, et certains d’entre eux développent des Progressive Web Apps pour la personnalisation, comme le remappage des boutons ou le changement des lumières sur une souris. Certaines boutiques offrent une souris Steelseries 3 Gaming Mouse à l’achat d’un Chromebook de jeu.

Il reste à voir dans quelle mesure les Chromebooks de jeu seront attrayants pour le grand public, surtout si l’on considère que la plupart des Chromebooks offrent déjà une expérience de jeu dans le cloud et que les véritables ordinateurs portables de jeu commencent à se remettre de la hausse des prix due à la pénurie de puces. Même si vous n’êtes pas intéressé par le cloud gaming, les nouveaux modèles semblent être d’excellentes machines Chrome OS à usage général, d’autant plus que certains d’entre eux disposent de ports rarement présents sur les Chromebooks (comme Ethernet).