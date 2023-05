Le HTC U23 Pro est un milieu de gamme étonnamment bon

HTC s’est retiré du marché des smartphones il y a quelques années et a donné la priorité à la réalité virtuelle, qui a connu plus de succès. La série HTC Vive est toujours populaire et connaît une croissance régulière, mais il semble que HTC ne soit pas encore prêt à abandonner ses smartphones. La société vient de dévoiler le nouveau milieu de gamme HTC U23 Pro, et à première vue, il semble être un smartphone assez solide à un prix abordable.

Le nouveau HTC U23 Pro est équipé d’un chipset Snapdragon 7 Gen 1, couplé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, qui est également extensible par l’emplacement pour une carte micro SD. Il est rare de voir du stockage extensible sur un appareil de milieu de gamme, mais certaines entreprises le proposent encore pour les petites niches.

Le U23 Pro est doté d’un grand écran OLED de 6,7 pouces d’une résolution full HD+ au format 20:9. Le taux de rafraîchissement est de 120 Hz et le verre est protégé par le Gorilla Glass Victus. Il est doté d’un poinçon centré qui loge la caméra frontale de 32 mégapixels à ouverture f/2.4, et d’un petit menton sur la partie inférieure.

Sur le plan du design, il est élégant et minimal, et semble emprunter de nombreux éléments de design aux récents smartphones Motorola. Il a des côtés plats et un panneau arrière légèrement incurvé avec un grand îlot pour la caméra dans le coin supérieur droit. En ce qui concerne la caméra, le HTC U23 Pro en possède quatre. Il y a un capteur principal de 108 mégapixels d’une ouverture f/1.7, un capteur ultra-large de 8 mégapixels f/2.4, un capteur macro de 5 mégapixels f/2.2 et un capteur de profondeur de 2 mégapixels f/2.4.

Pour en revenir à l’appareil et à sa construction, le U23 Pro est certifié IP67, ce qui signifie qu’il peut résister à l’eau et à la poussière. Il y a également un port USB-C sur le bas et un capteur d’empreintes digitales intégré à la touche d’alimentation. Il y a également le Bluetooth 5.2 et le NFC. Le smartphone est doté d’une batterie d’une capacité de 4 600 mAh avec un support de la charge filaire de 30 W. Il supporte également la charge sans fil de 15 W et la charge à 5 %. Il prend également en charge la charge sans fil de 15 W et la charge sans fil inversée de 5 %.

Compatible avec les casques VR et les logiciels de HTC

En outre, le HTC U23 Pro est le dernier smartphone de la gamme de l’entreprise qui vise à améliorer la compatibilité des casques VR et des logiciels de HTC. Naturellement, le smartphone prend en charge la plateforme Viverse de HTC, et il est conçu pour fonctionner avec le casque Vive XR Elite qui utilise la puissance du smartphone pour fournir l’expérience VR.

Je suis heureux de voir que HTC fabrique encore des smartphones, et le nouveau U23 Pro a vraiment l’air d’être un excellent smartphone. Si vous êtes intéressé par le HTC U23 Pro, vous pouvez le précommander auprès de HTC. Il sera disponible en France au prix de 499,99 euros.