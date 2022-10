La puce Tensor 2 devrait apporter un meilleur modem et une meilleure autonomie à la gamme Pixel 7

Google a tenu à faire savoir au monde entier que la série Pixel 6 était alimentée par le premier chipset conçu par Google, le Tensor. Comme Google l’a dit, cela permettrait à l’entreprise de concevoir de nouvelles fonctionnalités pour le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro qui seraient rendues possibles grâce au Tensor. Ce sont des fonctionnalités qui ne seraient pas possibles si Google avait eu recours à sa précédente habitude d’acheter des puces Snapdragon.

Le problème de la première puce Tensor était le modem 5G Shannon A5123 produit par Samsung qui a entraîné plusieurs problèmes de connectivité avec le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Un dirigeant d’Apple a qualifié les modems Snapdragon de Qualcomm de meilleurs dans le domaine, alors qu’il témoignait sous serment contre Qualcomm. Les problèmes de connectivité, qui empêchaient les utilisateurs de la série Pixel 6 de passer ou de prendre des appels téléphoniques, ont conduit certains à passer à la série Galaxy S22 de Samsung qui utilisait le modem 5 G Snapdragon X65 de Qualcomm.

Selon SamMobile, la nouvelle puce Google Tensor 2, produite à l’aide du LPE 4 nm de Samsung Foundry (par rapport à la puce 5 nm de l’année dernière), est dotée du modem 5G Exynos 5300 de Samsung, plus rapide, et plus économe en énergie par rapport au Shannon A5123 qui vidait les batteries des Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

La nouvelle puce Tensor 2 possède deux cœurs de processeur ARM Cortex-X1 cadencés à 2,85 GHz, deux cœurs de processeur ARM Cortex-A78 cadencés à 2,35 GHz et quatre cœurs de processeur ARM Cortex-A55 fonctionnant à une vitesse d’horloge de 1,8 GHz. La puce est équipée du GPU Mali-G710 d’ARM avec sept cœurs, de la puce de sécurité Titan M2 de Google et de le EdgeTPU de seconde génération pour les demandes d’IA.

La puce fonctionne également avec de la RAM LPDDR5 et, grâce à un processeur d’image amélioré, elle peut prendre en charge les vidéos 4K de toutes les caméras à 60 images par seconde. La puce peut également prendre en charge les caméras jusqu’à 108 mégapixels (avec zéro délai d’obturation). La puce permet également à la série Pixel 7 de déflouter les photos, même celles qui datent de plusieurs années.

Ceux qui passent de la gamme Pixel 6 à un smartphone de la série Pixel 7 devraient remarquer quelques différences grâce aux améliorations apportées au Google Tensor 2.