HTC U24 Pro : Un nouveau puissant smartphone et innovant dévoilé

Après de nombreuses fuites et rumeurs, HTC a officiellement lancé son dernier smartphone, le HTC U24 Pro. Ce nouveau modèle est doté de caractéristiques impressionnantes qui devraient séduire les amateurs de technologie.

Le HTC U24 Pro arbore un écran OLED de 6,8 pouces avec une résolution de 2 436 x 1 080 pixels, offrant une expérience visuelle claire et immersive. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz garantit une fluidité exceptionnelle, idéale pour les jeux et la navigation. Cet écran est protégé par le robuste Gorilla Glass, assurant une résistance aux rayures et aux chocs.

Sous le capot, le HTC U24 Pro est équipé du processeur Snapdragon 7 Gen 3 de Qualcomm, qui promet des performances élevées pour les tâches quotidiennes et les jeux. Avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, extensible via une carte microSD, ce smartphone offre amplement d’espace pour toutes vos applications, photos et vidéos.

Le HTC U24 Pro fonctionne sous Android 14, offrant une expérience utilisateur moderne avec les dernières fonctionnalités et mises à jour de sécurité. Sa certification IP67 garantit une résistance à la poussière et à l’eau, vous permettant de l’utiliser en toute sérénité même dans des environnements moins favorables.

L’un des points forts du HTC U24 Pro est son système de caméra. À l’arrière, on trouve un triple capteur : un principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), un ultra grand-angle de 8 mégapixels pour des prises de vue larges, et un téléobjectif de 50 mégapixels avec un zoom optique 2x. Pour les selfies et les appels vidéo, la caméra frontale de 50 mégapixels avec autofocus est parfaite.

Un clin d’œil au passé

Le HTC U24 Pro est équipé d’une batterie de 4 600 mAh, offrant une autonomie d’une journée complète pour la plupart des utilisateurs. Il prend en charge la recharge filaire rapide de 60 W, la recharge sans fil de 15 W, et même la recharge sans fil inversée de 5 W pour alimenter d’autres appareils compatibles.

HTC a inclus une prise casque de 3,5 mm, une fonctionnalité de plus en plus rare sur les smartphones modernes. De plus, une LED de notification bicolore sur le devant rappelle l’époque où les écrans toujours allumés n’étaient pas encore répandus.

Disponibilité et prix du HTC U24 Pro

Le HTC U24 Pro est proposé au prix de 564 € en Europe. C’est un prix compétitif étant donné les caractéristiques et spécifications du téléphone, bien qu’il devra faire face à une concurrence féroce, notamment des marques chinoises. Il est encourageant de voir HTC toujours actif sur le marché des smartphones, et le U24 Pro constitue une addition intéressante à sa gamme.