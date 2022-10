L’iPhone SE 4 serait doté d’un écran LCD de 6,1 pouces avec une encoche

Ross Young, un analyste de Display Supply Chain Consultants (DSCC), affirme que l’iPhone SE de quatrième génération aurait un écran LCD de 6,1 pouces avec une découpe « encoche » en haut de l’écran, selon le rapport de MacRumors.

Young a déclaré qu’il avait réduit ses espoirs pour l’iPhone SE de quatrième génération dans une interview accordée à MacRumors. Un nouveau modèle d’iPhone SE doté d’un écran LCD de 5,7 à 6,1 pouces et d’une simple encoche en forme de poinçon pour la caméra frontale devrait être commercialisé par Apple en 2024, selon Young, qui a une très bonne réputation pour ce qui est d’offrir des aperçus des plans de l’entreprise.

Si le smartphone est présenté en 2024, la Dynamic Island sera effectivement présente sur les quatre nouveaux iPhone. Par conséquent, cette information peut avoir signalé qu’Apple envisageait de l’inclure dans l’iPhone SE de quatrième génération, et cette décision semble donc raisonnable étant donné cela.

L’UE adopte une législation rendant obligatoire les chargeurs USB-C pour les appareils mobiles d’ici 2024, ce qui pourrait faire en sorte que l’iPhone SE 4 dispose également d’un port USB-C.

La nouvelle projection de Young prévoit un écran à encoche de 6,1 pouces. Il n’est pas clair si l’encoche de l’iPhone SE intègre un réseau de caméras TrueDepth pour la technologie Face ID.

Un capteur Touch ID ?

Selon les rapports, l’iPhone SE conservera Touch ID pour réduire les coûts. Le passage à un design tout écran éliminera le bouton d’accueil capacitif Touch ID du menton (bord sous l’écran). Plusieurs rumeurs, notamment celles de MyDrivers et de l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo, affirment qu’Apple inclura un bouton latéral Touch ID sur le nouvel iPhone SE.

L’étendue de l’encoche de l’iPhone SE de quatrième génération est inconnue, mais elle pourrait être plus étroite que celle de l’iPhone XR s’il est dépourvu d’un projecteur de points pour Face ID car il dispose de Touch ID. Le site chinois MyDrivers et Jon Prosser pensent que le futur iPhone SE perdra le bouton Accueil. Les produits « SE » d’Apple ont précédemment utilisé des designs plus anciens. La récente affirmation de Young semble être en accord avec les précédentes fuites et permet d’expliquer à quoi ressemblera l’iPhone SE.