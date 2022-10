Nanoleaf se synchronise désormais avec Corsair iCUE pour un jeu immersif

Je dois rappeler que Nanoleaf en propose également (tout comme Govee). Cela semble être une tendance croissante dans l’éclairage connecté, et nous nous attendons à ce que d’autres marques d’éclairage suivent les traces de Nanoleaf et Govee.

Cette intégration permet également de synchroniser les lampes Nanoleaf avec les accessoires Corsair compatibles avec iCUE, comme les claviers et les souris. Grâce à iCUE, ces produits peuvent s’adapter à la couleur ou au mouvement du contenu à l’écran et aux sons du jeu. Et, bien sûr, vous pouvez personnaliser des profils colorés dans iCUE pour contrôler vos panneaux Nanoleaf ou les accessoires Corsair.